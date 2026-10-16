Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 17 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Пе пэмынтул ностру мултинационал, фиекаре попор шь-а сэдит рэдэчиниле ши традицииле. Де ла колонииле агриколе ши синагоӂиле дин Рашков, районул Слобозия пынэ ла Шабат ши букателе традиционале де пе маса де сэрбэтоаре, история евреилор с-а ымбинат перфект ын мозаикул Нистренией.
Деталий гэсиць ын артиколул «Векь традиций пе плай нистрян».
Сынт професий каре адук екилибру ши оамень каре трансформэ ригоаря чифрелор ынтр-о адевэратэ артэ а дэруирий. Мария Леонтиевна Гузун дин сатул Карагаш, районул Слобозия аре ун стаӂиу професионал феноменал де май мулт де 50 де ань ын домениул контабилитэций. Ла чинстита вырстэ де 88 де ань, думняей рэмыне ун модел де виталитате, кураж ши дедикаре.
Деталий гэсиць ын артиколул «Дедикатэ чифрелор ши оаменилор»
Бансури индиан, дудукул арменеск сау флуерул ирландез сынт инструменте спечиале каре поартэ ын сине история ши суфлетул унор националитэць ынтреӂь. Пентру мултиинструменталистул Вадим Порошин ачесте инструменте раре ау девенит о адевэратэ пасиуне.
Деталий гэсиць ын артиколул «Инструменте, пасиуне ши персеверенцэ»