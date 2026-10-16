Вам буде цікаво! Читайте в номері за 17 жовтня

Два шляхи вирішення конфлікту

У черговому номері газети «Гомін» відбудеться прем’єра нової рубрики – «Експертна думка». Перший гість – директор бюро політичних досліджень «Медіатор», політолог Сергій Широков.

На шостій шпальті він ділиться з читачами власним баченням стану переговорного процесу між Молдовою та Придністров’ям. Красномовною характеристикою може слугувати цитата з інтерв’ю з відомим політологом: «Існує лише два способи врегулювання конфліктів: або мирними, політичними засобами за столом переговорів, або силовим шляхом на полі бою. Третього не існує». Ми обираємо перший.

День народження столиці

Протягом кількох днів жителі столиці святкували 234-й день народження улюбленого міста, «найкращого на Землі». Тирасполь та його мешканців об’єднує спільна доля, адже будь-який населений пункт – це не просто територія, а насамперед люди, які там проживають. Численні біографії, немов квіти, органічно вплітаються у строкатий і багатоголосий міський вінок.

Про те, як придністровці відсвяткували іменини столиці республіки, які припадають на Покрову Пресвятої Богородиці, читачі можуть дізнатися з матеріалу, опублікованого на 3-й шпальті свіжого номера газети.

Про людей, які готують сани влітку

Жовтень – місяць, коли підбивають підсумки складної та напруженої роботи з підготовки підприємств життєзабезпечення до осінньо-зимового сезону, адже зима вже не за горами. Це повною мірою стосується і працівників галузі теплопостачання.

Цього року вони зробили все можливе, щоб зменшити кількість проривів на теплових мережах – як магістральних, так і внутрішньоквартальних, а також підготувати відповідне обладнання та мережі до роботи в умовах зимового пікового навантаження. Однак їхні можливості були обмежені фінансовими ресурсами, які надходять від споживачів теплоенергії у вигляді комунальних платежів. Боржників серед них чимало, а загальна сума заборгованості становить мільйони рублів. Проте вони зробили все можливе, щоб узимку було тепло і в будинках, і в установах, організаціях та на підприємствах.

Про ступінь готовності теплового господарства загалом у республіці та у Кам’янці зокрема, нашим кореспондентам розповіли відповідальні фахівці. Їхні звіти – на 4-й шпальті чергового випуску «Гомону».

Крім того, творчий колектив видання підготував низку публікацій, у яких йдеться про:

зміни в законодавчій базі;

традиційні Покровські читання, що відбулися в головному виші республіки;

успіхи юних талантів із Дубоссар;

якісні товари вітчизняних виробників;

рецепти української кухні.

Головне фото Ольги АЗАРОВОЇ