Анонс газеты «Приднестровье» на 10 октября

Бендеры отмечают 618-летие. У каждого города есть своя летопись, но далеко не каждый может рассказать столько удивительных историй, сколько хранит этот древний город на Днестре. Здесь переплелись судьбы знаменитых людей, память о важных событиях и традиции разных народов. Чем прославились знакомые улицы, какие тайны хранят старинные здания и что связывает прошлое с сегодняшним днём? Узнаете из зарисовки «Бендерский перекресток».

Нет, это не просто история, а обстоятельства, факты, связанные с созданием самого важного для нас… Те, кто стоял у истоков создания республики, подготовили книгу: «ПМР. Создание государственности. 1988-1995 годы». Издание будет состоять из нескольких томов. Первая книга посвящена начальному этапу приднестровского сопротивления. Подробнее – в материале «Решение принимал народ».

Когда-то здесь кипела жизнь: работали школа и клуб, звучала сцена самодеятельного театра, возле магазина собирались односельчане. Сегодня в селе осталось совсем немного жителей, но они по-прежнему собираются за одним столом, принимают гостей, работают на земле и бережно хранят память о тех, кто жил здесь до них. О чём вспоминают гершуновцы, и что помогает их селу не исчезнуть – в нашем материале «Здесь рады всем».

Когда многое уже позади, особенно хорошо понимаешь: впереди тоже немало интересного. Заботиться о здоровье, находить новые занятия, отпускать повзрослевших детей и с улыбкой вспоминать собственные промахи — всё это части большой жизни, которая с годами не становится менее насыщенной. О простых привычках, важных переменах и уроках, которые остаются с нами на всю жизнь, расскажет страница «Мои года — моё богатство».

У каждого народа — свои обычаи, у каждого обряда — своя история, а истоки у всех одни: семья, родная земля и память поколений. Старинные свадебные, календарные и семейные обряды вновь ожили на сцене фестиваля, объединив артистов, мастеров и зрителей. Как это было, узнаете из репортажа «Родник традиций» не иссякает».

Он возвращает к жизни ремесло, которым занимались наши предки. В руках Виктора Мельника природный материал становится лаптями, корзинами и капелюхами, а обычное занятие превращается в связь времён, которую мастер бережно сохраняет. Читайте – «Рукотворная сказка кузьминского мастера».

В Бендерском историко-краеведческом музее недавно прошло спецгашение новой серии марок, посвящённой грибам Приднестровья. На этот раз филателистов порадовали прекрасные рисованные изображения маслёнка, рыжика и лисички. Увы, нынешняя сухая осень не предвещает любителям «тихой охоты» изобилия грибных трофеев, но поговорить о них всегда интересно. Рубрика «Окно в природу» предлагает читателям эссе о грибах «Только вершина айсберга».

Большинство из нас склонно недооценивать угрозу, пока она не стала явной. Но в данном случае угроза становится очевидной всем… Что происходит с рекой? Ответ в материале «Тихий поворот в судьбе Днестра». Пожалуй, нам всем стоит научиться жить в новых климатических реалиях.