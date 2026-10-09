Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 10 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Богдан Швыдкий, елев ын класа а XI-а ла шкоала № 12 дин Тираспол, а репрезентат ку мындрие тинеретул нистрян ла Форумул Интернационал ал Тинерилор дин Екатеринбург. Думнялуй шь-а ымпэртэшит, прин интермедиул зиарулуй ностру, импресииле трэите ла ынтылниря ку Сергей Лавров, министрул де екстерне ал Федерацией Русе ши кампионий олимпичь, ворбинд ши деспре приетенииле легате ку тинерь дин Алӂерия, Беларус ши Русия.

Деталий гэсиць ын артиколул «Инспирацие фэрэ границе».

Ла Каса де Културэ дин сатул Делакэу а авут лок ун евенимент фестив дедикат жубилеулуй уней динтре челе май путерниче организаций обштешть дин републикэ «Униуня фемеилор дин Григориопол». Де ла блокаря кэий ферате дин 1991 ши сусцинеря апэрэторилор, пынэ ла акциунь де дедикацие ын тимпул пандемией ши акте де каритате, фемеиле григориополене континуэ сэ фие ын прима линие а вьеций чивиче ши а пэстрэрий меморией историче.

Деталий гэсиць ын артиколул «Фемеиле де пе прима линие».

Ла жубилеул сэу де 80 де ань, фостул директор ал типографией «Полиграфист» дин Бендер, Николай Нагибин, а донат Музеулуй Историко-Етнографик о колекцие уникэ де банкноте ши продусе полиграфиче. Думнялуй не-а дестэйнуит деталий дин история типографией, ын спечиал деспре импримаря челор май сигуре банкноте, акте ши мануале.

Деталий гэсиць ын артиколул «О вяцэ ын мирос де чернялэ проаспэтэ».

«Инима мя апарцине музичий, еа есте сенсул вьеций меле», — мэртурисеште Богдана Шептыкина. Студента техникумулуй дин Каменка ши солиста ансамблулуй «Днестряне» а кучерит Премиул Маре ла конкурсул републикан «Тынэрул интерпрет ал Нистренией» ын номинализаря «Вокал академик». Рекуноскутэ дрепт чя май бунэ вокалистэ дин тоате категорииле де вырстэ, Богдана а пакурс ун друм стрэлучитор де 10 ань ал музичий.

Деталий гэсиць ын артиколул «Сенсул ынтреӂий вьець».