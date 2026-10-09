Вам буде цікаво! Читайте в номері за 10 жовтня

Героями стають

На придністровській землі народилося чимало героїв, які прославили рідний край як бойовими подвигами, так і мирною творчою працею. Кожен із них зробив свій внесок у його захист і розвиток. Особливо яскраво придністровський характер проявляється під час захисту рубежів Батьківщини від загарбників, від тих, хто посягає на батьківський дім, рідних і близьких, сімейні цінності та заповіти предків.

Завдання нових поколінь, зокрема працівників ЗМІ, – популяризувати відомості про наших земляків і зберігати пам’ять про них для нащадків.

Місію зі збереження історичної пам’яті ми виконали на четвертій сторінці нового випуску газети «Гомін».

За якість можете бути спокійними

Республіканський конкурс «Придністровська якість» набирає обертів. Членам конкурсних комісій, до складу яких входять представники Торгово-промислової палати, міністерств і відомств, місцевих органів влади, а також журналістам, які висвітлюють перебіг конкурсу, доводиться багато працювати. Адже цього року понад півсотні суб’єктів господарювання виявили бажання називатися кращими.

Багато претендентів на нагороди вже не перший рік представляють свою продукцію та послуги, оскільки якість значною мірою впливає на вибір покупця. Якщо товар якісний, споживач не вагатиметься навіть перед його вищою ціною. А те, що вітчизняним виробникам є що показати, підтверджує конкурс «Придністровська якість», який проводиться вже не одне десятиліття.

Кореспонденти нашої газети теж не перший рік висвітлюють перебіг конкурсу.

Їхні враження про якість придністровських товарів – на п’ятій шпальті чергового випуску друкованого видання.

Вчителі – інтелектуальна еліта

День учителя – найпопулярніше в народі професійне свято. А все тому, що світ, по суті, поділяється на меншість, яка навчає, і більшість, яка вчиться протягом усього життя. Це день, коли ми віддаємо шану нашим педагогам. Саме вони пояснюють дітям, чому дорівнює число «пі», чому сталася Французька революція, яку валентність має той чи інший хімічний елемент, а також «що таке добре, що таке погано». Саме вони декламують вірші геніїв і допомагають доводити теореми, навчають, виховують, оберігають від зла, дають путівку в доросле життя. І так – урок за уроком, день за днем.

Напередодні професійного свята держава високо оцінила самовіддану працю тих, хто сіє «розумне, добре, вічне». На урочистій церемонії нагородження педагогів та оголошенні переможців республіканського конкурсу побував наш кореспондент.

Про те, що й як відбувалося, він розповів читачам на шостій шпальті свіжого номера газети «Гомін».

Крім того, творчий колектив видання підготував ще низку публікацій, у яких ідеться про:

оперативну роботу членів Уряду та депутатів Верховної Ради;

чергову річницю одного з найдавніших міст нашого краю – Бендер;

першу сталь ММЗ;

життя Незавертайлівки та її мешканців;

посівний календар на наступний тиждень.

Головне фото Карінє Мнацаканян