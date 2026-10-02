Вам буде цікаво! Читайте в номері за 3 жовтня

Ми – різні, але ми – єдині

Такий висновок мимоволі напрошувався у кожного учасника засідання круглого столу «Різні корені – спільний дім і доля», присвяченого міжнаціональним відносинам. Організаторами події виступили Спілка журналістів та ДУ «Приднестровская газета», приурочивши її до Року придністровського народу.

За одним столом зібралися керівники та члени 11 національних громад республіки, які разом утворюють єдиний придністровський народ, представники органів державної влади та громадських організацій.

Під час засідання йшлося про збереження історії, культури, мов і традицій численних народів, які населяють наш край, та про передачу цих надбань майбутнім поколінням.

Наш кореспондент став свідком розмови, усе записав і поділився почутим із читачами «Гомону» – на восьмій газетній шпальті.

У перших рядах

Важливим у становленні молодої республіки був перехід підприємств, організацій, установ і силових структур, під юрисдикцію ПМРСР. Це був нелегкий, часом болісний процес – потрібно було зробити справді доленосний вибір.

Одними з перших на вірність придністровському народу присягнули дубоссарські міліціонери, для яких обов’язок виявився понад усе. Відтоді минуло 35 років.

На третій шпальті чергового номера газети читайте розповідь про те, як усе відбувалося та як у наші дні вшановували першопрохідців.

А головне – відмінна якість

Майже чверть століття з ініціативи Торгово-промислової палати, за сприяння Міністерства економічного розвитку та місцевих органів влади, проводиться республіканський конкурс «Придністровська якість». Його мета – представити споживачам і ближче познайомити їх із товарами, що у нас виробляються, та з послугами, які надають економічні агенти. А в тому, що вони мають відмінну якість, можуть переконатися як місцеві, так і закордонні споживачі.

Наш кореспондент разом із членами конкурсної комісії відвідав кілька організацій і підприємств та пересвідчився у високому рівні продукції.

Його враження – на п’ятій сторінці друкованого видання.

Крім того, творчий колектив редакції «Гомін» підготував низку матеріалів, у яких йдеться про: