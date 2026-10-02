Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 3 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Зиуа омулуй ын етате есте сэрбэтоаря ынцелепчуний. Ын сатул Карагаш, районул Слобозия ачастэ сэрбэтоаре аре о резонанцэ деосебитэ даторитэ социлор Пьотр ши Таисия Рошкован. Нэскуць ын ачелашь ан — 1948, ын фамилий де оамень де бунэ крединцэ ши мунчиторь, ей ау пэшит мынэ де мынэ тимп де 56 де ань прин букурий ши греле ынчеркэрь.
Деталий гэсиць ын артиколул «56 де ань ымпреунэ».
«Лумина кипулуй сэу ши ампрента пе каре а лэсат-о асупра ӂенерациилор де елевь рэмын вий ши неатинсе де тречеря тимпулуй». Повестя Еленей Савелевна Рошкован — професоара де лимбэ ши литературэ русэ— есте ун екземплу де дедикацие, мэестрие педагоӂикэ ши професионалисм. Консэтянул думняей Пьотр Романенко не-а повестит деспре вяца думняей, ынчепынд де ла аний де рэзбой пынэ ла реализаря висулуй де а преда ын шкоала наталэ.
Деталий гэсиць ын артиколул «Портретул даскэлулуй де алтэдатэ»
Пентру Виктория Бурсина, елева школий дин сатул Карагаш, районул Слобозия дансул есте ун лимбаж ал суфлетулуй ши о сурсэ де либертате. Де 5 ань, ын кадрул ансамблулуй «Ритмик-Данс», тынэра артистэ кучереште ну доар сченеле локале, чи ши челе дин афара цэрий. Речент а кучерит публикул ши журиул дин Булгария ымпреунэ ку колектив ши, ла ынтоарчере, не-а ымпэртэшит деспре емоцииле ей ши сусцинеря фамилией.
Деталий гэсиць ын артиколул «Маӂия ритмулуй»
Ла доар 15 ань Артьом Мазур, елев ла Шкоала №2 дин орашул Каменка ши мултиплу кампион ла дзю-до демонстрязэ кэ адолесченца есте деспре мункэ, сакрифичиу ши амбицие. Дескоперит ла 6 ань ын паркул «П. Витгенштейн» де антренорул Василе Мясковский, Артьом а трансформат спортул ынтр-о адевэратэ шкоалэ а вьеций, ку викторий обцинуте ла Тираспол, Кишинэу ши Бэлць.
Деталий гэсиць ын артиколул «Перформанцэ ла дублу: ынтре кэрць ши антренаменте»