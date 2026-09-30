Конкурс на создание логотипа Года культурного наследия

Государственная служба по культуре и историческому наследию ПМР объявляет о начале проведения республиканского конкурса по разработке графического изображения (логотипа) Года культурного наследия Приднестровья.
Кто может принять участие?
К участию приглашаются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также авторские коллективы:
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Профессиональные дизайнеры и художники;
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Студенты творческих специальностей;
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Педагоги и воспитанники организаций дополнительного образования художественной направленности.
Сроки и этапы проведения:
Конкурс проходит с 28 сентября по 29 октября 2026 года в два этапа:
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Отборочный этап (с 28 сентября по 26 октября 2026 года включительно) — прием заявок и конкурсных работ.
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Оценочный этап (с 27 по 29 октября 2026 года) — экспертный анализ представленных работ и определение финалистов.
Как подать заявку?
Для участия необходимо заполнить заявку установленной формы и направить ее вместе с логотипом одним из удобных способов:
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В электронном виде: на e-mail
inbox@culture.gospmr.orgс пометкой «Конкурс. Логотип»;
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В бумажном виде: по адресу г. Тирасполь, ул. Покровская (25 Октября), 96 (Госслужба по культуре и историческому наследию ПМР).
Каждый участник или коллектив может представить на конкурс только одну работу.
Подробно ознакомиться с Положением о конкурсе и формой заявки можно на официальных ресурсах Госслужбы по культуре и историческому наследию ПМР.