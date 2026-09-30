Конкурс на создание логотипа Года культурного наследия

Государственная служба по культуре и историческому наследию ПМР объявляет о начале проведения республиканского конкурса по разработке графического изображения (логотипа) Года культурного наследия Приднестровья.

Кто может принять участие?

К участию приглашаются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также авторские коллективы:

Профессиональные дизайнеры и художники;

Студенты творческих специальностей;

Педагоги и воспитанники организаций дополнительного образования художественной направленности.

Сроки и этапы проведения:

Конкурс проходит с 28 сентября по 29 октября 2026 года в два этапа:

Отборочный этап (с 28 сентября по 26 октября 2026 года включительно) — прием заявок и конкурсных работ. Оценочный этап (с 27 по 29 октября 2026 года) — экспертный анализ представленных работ и определение финалистов.

Как подать заявку?

Для участия необходимо заполнить заявку установленной формы и направить ее вместе с логотипом одним из удобных способов:

В электронном виде: на e-mail inbox@culture.gospmr.org с пометкой «Конкурс. Логотип» ;

В бумажном виде: по адресу г. Тирасполь, ул. Покровская (25 Октября), 96 (Госслужба по культуре и историческому наследию ПМР).

Каждый участник или коллектив может представить на конкурс только одну работу.

Подробно ознакомиться с Положением о конкурсе и формой заявки можно на официальных ресурсах Госслужбы по культуре и историческому наследию ПМР.