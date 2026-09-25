Анонс газеты «Приднестровье» на 26 сентября

Новости ГУ
Фото Виктора Громова.

Есть места, которые остаются с человеком на всю жизнь. Их стены хранят первые открытия и воспоминания, к которым спустя годы хочется возвращаться. Для Ирины Ворничевой таким местом стал тираспольский детский сад  41 «Семицветик», отметивший недавно полувековой юбилей. Ко Дню воспитателя выйдет материал «Верить в чудеса».

Фото Людмилы Малюты.

Одни мечтают о победах, другие – о сцене, третьи находят своё призвание в работе с детьми. Людмиле Букацел удалось соединить всё это в своей жизни: она тренирует юных легкоатлетов, много лет поёт в «Хрустовчанке», а теперь видит, как её собственный сын продолжает музыкальную традицию семьи. Подробнее – в очерке «Три мечты».

Фото из архива семьи Ротарь.

Читательские письма – это всегда разговор о том, что волнует людей здесь и сейчас. В этом выпуске – история женщины, которая вернулась в родной детский сад уже в роли воспитателя, вопрос о затянувшейся поверке водомера и искренняя благодарность тем, кто помог решить коммунальную проблему. Читайте «Форум. Трибуна общения» – здесь есть место каждому мнению и каждому обращению.

Фото Дины Листюгиной.

Всё началось с детской мечты и маминого напутствия: человек должен оставить после себя добрый след. Спустя годы Николай Белый вместе с сыном Анатолием следует этим словам и воплощает в дереве, бетоне, камне и удивительных уголках родного села. Но главное в их деле не созданные скульптуры и парки, а то, ради чего они продолжают работать. О бескорыстных творцах узнаете из зарисовки «Мир украшая своими руками».

Фото из открытых источников.

Мир охватывает всё большее беспокойство по части возможностей искусственного интеллекта. Но что мы реально теряем, излишне полагаясь на ультрасовременные технологии? Ответ — в авторской рубрике «Фернет и интернет». Путеводной нитью послужит… «Смутное чувство настоящего».

Фото Виктора Громова.

В ПМР День работников машиностроительной, металлообрабатывающей и электротехнической отраслей промышленности отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. НП ЗАО «Электромаш» — индустриальный гигант, который соединяет все эти отрасли. Александр Митяшин – представитель молодого поколения заводчан, ему ещё нет тридцати, но он уже пять лет руководит ремонтным цехом №11. Ему посвящён очерк «Завод – школа жизни».