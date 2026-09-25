Анонс газеты «Приднестровье» на 26 сентября

Есть места, которые остаются с человеком на всю жизнь. Их стены хранят первые открытия и воспоминания, к которым спустя годы хочется возвращаться. Для Ирины Ворничевой таким местом стал тираспольский детский сад 41 «Семицветик», отметивший недавно полувековой юбилей. Ко Дню воспитателя выйдет материал «Верить в чудеса».

Одни мечтают о победах, другие – о сцене, третьи находят своё призвание в работе с детьми. Людмиле Букацел удалось соединить всё это в своей жизни: она тренирует юных легкоатлетов, много лет поёт в «Хрустовчанке», а теперь видит, как её собственный сын продолжает музыкальную традицию семьи. Подробнее – в очерке «Три мечты».

Читательские письма – это всегда разговор о том, что волнует людей здесь и сейчас. В этом выпуске – история женщины, которая вернулась в родной детский сад уже в роли воспитателя, вопрос о затянувшейся поверке водомера и искренняя благодарность тем, кто помог решить коммунальную проблему. Читайте «Форум. Трибуна общения» – здесь есть место каждому мнению и каждому обращению.

Всё началось с детской мечты и маминого напутствия: человек должен оставить после себя добрый след. Спустя годы Николай Белый вместе с сыном Анатолием следует этим словам и воплощает в дереве, бетоне, камне и удивительных уголках родного села. Но главное в их деле не созданные скульптуры и парки, а то, ради чего они продолжают работать. О бескорыстных творцах узнаете из зарисовки «Мир украшая своими руками».

Мир охватывает всё большее беспокойство по части возможностей искусственного интеллекта. Но что мы реально теряем, излишне полагаясь на ультрасовременные технологии? Ответ — в авторской рубрике «Фернет и интернет». Путеводной нитью послужит… «Смутное чувство настоящего».

В ПМР День работников машиностроительной, металлообрабатывающей и электротехнической отраслей промышленности отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. НП ЗАО «Электромаш» — индустриальный гигант, который соединяет все эти отрасли. Александр Митяшин – представитель молодого поколения заводчан, ему ещё нет тридцати, но он уже пять лет руководит ремонтным цехом №11. Ему посвящён очерк «Завод – школа жизни».