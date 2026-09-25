Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 26 септембрие, ал зиарулуй ностру

Де ла ампрента историкэ а Григориополулуй ши бисерка «Сфынтул Каетан» дин Рашков (Каменка) пынэ ла файмоаса халва а луй Артьом Хазеров ши дулчеле сунет де дудук — култура армянэ с-а ынтрецесут армониос ын дестинул мултинационал ал Нистренией. Пэстрынду-шь крединца, лимба ши арта визуалэ уникэ, армений ау контрибуит субстанциал ла дезволтаря културалэ ши економикэ а плаюлуй ностру.

Деталий гэсиць ын артиколул «Инима армянэ а Нистренией».

Поате о минте аналитикэ сэ трэяскэ прин естетикэ ши емоцие? Татиана Васильева, о тынэрэ де 18 ань дин Тираспол, доведеште кэ бариера динтре профилул реал ши чел артистик есте доар ун мит. Думняей ну доар скрие кодурь де програмаре, дар ши, ын ачелашь тимп, вынязэ лумина перфектэ ла 5 диминяца ку апаратул де фотографият.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ынтре алгоритмь ши обьектив».

Едиция а VII-я а фестивалулуй де мештешугурь популаре «Мештер Фаур» а реунит ын сатул Гоян дин районул Дубэсарь песте 30 де артизань ши колективе фолклориче дин ынтряга републикэ. Евениментул а оферит оаспецилор експозиций супринзэтоаре де артэ визуалэ, бродерий традиционале ши деличий кулинаре аутентиче.

Деталий гэсиць ын артиколул «Маӂия мынилор де аур».