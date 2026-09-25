Вам буде цікаво! Читайте в номері за 26 вересня

35 років під придністровською юрисдикцією

Цю дату відзначають територіальні органи внутрішніх справ. Восени 1991 р. першими присягнули на вірність молодій державі міліціонери з Рибниці. Їхня рішучість надихнула колег із Кам’янки.

Вересень 91-го став для підрозділів часом осмислення та свідомого вибору. Кожен робив його за велінням совісті. Зі 130 співробітників РВВС Кам’янки рапорти про перехід під юрисдикцію Придністров’я написали 45 офіцерів і 36 сержантів.

Спогадами про те, як це було, на четвертій шпальті свіжого випуску нашої газети діляться ветерани правоохоронної системи.

Доля людини в історії країни

Співробітники Державної служби управління документацією та архівами продовжують свою просвітницьку місію. Черговим підтвердженням їхньої професійної діяльності стала розміщена на сайті відомства віртуальна історико-документальна виставка «Твої люди, Придністров’я: літопис доль в архівних фондах».

Онлайн-експозиція в межах Року придністровського народу присвячена видатним землякам, ювілеї яких припадають на 2026 рік. Це люди, які своєю творчою працею, мужністю і талантом зробили вагомий внесок у становлення, державне будівництво, захист і процвітання рідного краю.

Про одного з них читачі можуть дізнатися, відкривши п’яту сторінку чергового номера друкованого видання.

Мир починається в наших думках

Мистецтво є способом говорити про те, що складно передати словами. А фотографія найкраще вміє зупиняти мить. У цьому ще раз можна переконатися, відвідавши експозицію творів фотомистецтва «Мир вам». Вона ініційована Міжнародною асоціацією працівників культури та мистецтва (МАРКИС).

Сюжети фоторобіт – це своєрідна маніфестація добра, величі світу та краси людської душі. До виставки увійшли натюрморти, пейзажі та портрети, які передають красу рідного краю, любов до Придністров’я, єдність людей та духовні цінності, що формувалися поколіннями. Кожен кадр висвітлює не лише побачене, а й відчуте, це тепло людських стосунків, краса природи, спокій і надія.

Якщо хочете побачити – завітайте на виставку, а прочитати про неї ви можете на шостій шпальті нового випуску нашої газети.

Крім того, творчий колектив «Гомону» підготував ще низку публікацій, присвячених:

повсякденній діяльності державних службовців;

підсумкам виборів до Держдуми на території Придністров’я;

нагальним завданням аграріїв Слободзеї;

секретам національних кухонь народів, що населяють республіку;

формуванню та розвитку Арбітражного суду;

студентському зльоту в осінньому лісі.

Головне фото Каріне Мнацаканян