Вам буде цікаво! Читайте у номері за 19 вересня

Вагомий голос народу

Два десятки років тому Придністров’я переживало один із найскладніших етапів своєї історії: блокадні заходи загрожували знищити економіку республіки. Це, у свою чергу, ставило під сумнів можливість подальшого існування ПМР як самостійної держави. Ситуацію могли змінити тільки рішучі дії у відповідь з боку влади республіки, спрямовані на забезпечення інтересів придністровців. Такою відповіддю і став загальнореспубліканський референдум 17 вересня 2006 р.

Про те, як готувався загальнонародний плебісцит та які результати принесло загальнонародне голосування, читачі «Гомону» можуть дізнатися з матеріалу про цю політичну подію, опублікованого на третій шпальті нового номера газети.

З когорти лідерів

Гімн Пологов – людина, яка однаково любила два міста – Тирасполь і Бендери, вважаючи їх рідними. Торуючи шлях інженера-виробничника, він і не припускав, що колись доведеться бути причетним ще й до розбудови держави.

Ті, хто знав його особисто, при згадці прізвища незмінно вигукують: «О, це була людина!» То яким же він був? Одні виділяють його інженерний хист, жилку майстра. Інші говорять про властивий йому талант керувати людьми, організовувати їх для спільної справи. Треті згадують уміння брати на себе відповідальність у критичні моменти, коли від рішень однієї людини багато залежало для інших.

Про життєвий шлях одного із творців придністровської державності – на четвертій шпальті чергового номера нашого друкованого органу.

Читачі – газета

У сільських відділеннях зв’язку газетярі бувають нерідко. Адже з поштовиками нас єднає професійне партнерство. Отже там часто саме у відділеннях зв’язку відбуваються зустрічі журналістів із читачами, під час яких кожен може висловити свою думку про газети, запропонувати свіжі ідеї, що допомагає робити видання цікавішими.

Редакції друкованих ЗМІ співпрацюють із ДУП «Пошта Придністров’я» і під час проведення передплатних кампаній. Від того, наскільки активно і злагоджено обидві сторони беруть участь в організації цієї важливої роботи, залежить її результативність. Ми, співробітники ДУ «Приднестровская газета», це добре розуміємо і намагаємося не тільки підтримувати постійний зв’язок із читачами, а разом із поштовиками проводимо різноманітні акції для передплатників.

Про роботу Северинівського відділення зв’язку наш кореспондент розповідає на п’ятій смузі нового випуску «Гомону».

Крім того, журналісти «Гомону» підготували низку матеріалів, які розповідають читачам про:

– черговий з’їзд Торгово-промислової палати;

– повсякденне життя органів влади;

– регату, присвячену 34-й річниці ДМК;

– боротьбу з амброзією;

– виставку відомого художника;

– нагородження ветеранів Республіканської гвардії;

– перших придністровських піонерів;

– наставників наших спортсменів.