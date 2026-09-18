Анонс газеты «Приднестровье» на 19 сентября

Что интереснее – популярная туристическая площадка или неприметная балка, родник и участок старого леса? Биолог и исследователь природы Николай Романович уверен: иногда самое ценное скрывается там, куда туристы ещё не добрались. О том, каким должен быть настоящий экотуризм, куда отправиться в Приднестровье и почему после хорошей экскурсии человек начинает по-другому смотреть на окружающий мир, узнаете из интервью «Бережно к природе».

Вот уже 30 лет в СШ № 9 учителем физкультуры работает отличник народного образования, заслуженный педагог ПМР Людмила Викторовна Штибен. Накануне профессионального праздника – Дня работника физической культуры и спорта учитель рассказала о своём пути в профессии и о том, как заинтересовать современных детей занятиями и сделать уроки физкультурой нескучными. Об этом — в материале «Энергия опыта и добра».

Дерево, посаженное сегодня, настоящую силу покажет лишь спустя годы. Но чтобы молодые дубы выросли крепкими, а лес оставался здоровым и защищённым, кто-то должен каждый день замечать даже самые невидимые для других изменения. О профессии лесника и человеке, посвятившем ей жизнь, читайте в материале «Хранители зеленого богатства».

В Приднестровье есть две Владимировки – в Рыбницком и Слободзейском районах. Мы отправились в ту, которая отмечает 115-летие, и обнаружили здесь не только знакомые приметы сельской жизни, но и немало интересных историй, людей и мест. Какая она, Владимировка? Узнаете из репортажа «Родное село».

На странице «Мои года – моё богатство» сегодня – письма с разными историями и настроениями. Ветераны вспоминают события прошлого, читатель рассказывает о женщине, посвятившей бухгалтерии 62 года, а полезные советы помогут справиться с осенней хандрой и пополнить домашнюю копилку проверенными рецептами.

Заселение Новороссии началось ещё в XVIII веке. Императрица Екатерина II решила пригласить для этой цели земледельцев и ремесленников из-за границы. А вскоре в Приднестровье появились и немецкие колонисты. «Обретённое Отечество» – о том, как покоряли дикий край. Читайте в постоянной рубрике «Народ как река».

Предубеждение против зоопарков, где диких животных содержат в неволе, до сих пор существует у многих людей. Однако в лучших из них минусы неволи удалось свести к минимуму, зато плюсы делают жизнь самых разнообразных животных в целом гораздо более комфортной, чем в дикой природе. Яркий пример – зоопарк немецкого города Оснабрюка, где побывал наш корреспондент, поделившись впечатлениями в зарисовке «Там на неведомых дорожках».