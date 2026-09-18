Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 19 септембрие, ал зиарулуй ностру:

Рубрика «Арипа тинеретулуй» вэ презинтэ повестя луй Константин Кравец, тынэрул дин Чобручиу, районул Слобозия каре кучереште атыт теренул де хандбал, кыт ши счена де данс. Повестя унуй карактер каре ну а врут сэ ренунце ла ачесте доуэ пасиунь ши ле-а трансформат ынтр-о сурсэ де инспирацие континуу.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ынтре форца спортулуй ши грация дансулуй».

Ын Анул Попорулуй Нистрян, не аминтим ку мындрие де Валентина Мишак, лещенда волеюлуй советик нэскутэ ла Тираспол. Думняей, авынд вырста де доар 14 ань, а реушит сэ кучеряскэ Еуропа ши а девенит вичекампиоанэ ла Жокуриле Олимпиче дин Токио (1964). Екземплул Валентиней не аминтеште кэ дисчиплина ши пасиуня пот трансформа ун копил динтр-о шкоалэ модестэ ынтр-о кампиоанэ олимпикэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Кампиоана олимпикэ дин Тираспол»

Штияць кэ ын сатул Пэркань, районул Слобозия песте 80% динтре локуиторь сынт булгарь? О историе каре а ынчепут ын секолул XVIII се трансформэ астэзь ынтр-о културэ вибрантэ ши ун диалект уник пе Нистру. Де ла традицииле пэстрате ку сфинцение ла Каса де Културэ пынэ ла густул винурилор деосебите — дескопериць повестя ачестей комунитэць фасчинанте!

Деталий гэсиць ын артиколул «Микул колц ал Булгарией»