Анонс газеты «Приднестровье» на 12 сентября

Тёплый дом, исправная плита, вовремя устранённая неисправность — за всем этим стоит труд большого коллектива. О том, как сегодня живёт газовое хозяйство республики, что меняется в отрасли и почему надёжность требует постоянной работы, – в материале «Надёжность, которую мы не замечаем».

Географическое положение нашей республики – узкая, но длинная полоска земли вдоль Днестра – обуславливает наличие относительно протяжённых границ. 14 сентября Пограничная служба ПМР отмечает профессиональный праздник. Одному из её ветеранов, защитнику Приднестровья Владимиру Михайловичу Браткову посвящён очерк «Когда до границы рукой подать».

Пожелтевшее письмо 1945 года хранит благодарность польского маршала советскому хирургу Любови Сауберг. О судьбе женщины, которая прошла войну, а затем многие годы лечила людей уже в мирных Кицканах, читайте в очерке «Хирург с большим сердцем».

Многие годы Маргарита Левкович учила каменских ребят искусству, среди её учеников известные музыканты и преподаватели. «Живу музыкой» — очерк о той, для кого главная награда — успех воспитанников.

Три сына, два родных языка и один большой семейный мир, где каждый знает: рядом всегда поддержат и поймут. О простых правилах семейного счастья, воспитании детей и любви, которой не нужен перевод, расскажет материал «Маленькая вселенная семьи Лобовых».

Рубрика «Из дальних странствий возвратясь» — о двух интересных музеях немецкого города Оснабрюк. Один из них посвящён знаменитому писателю-антифашисту Э.М. Ремарку, другой – погибшему в Освенциме художнику Феликсу Нуссбауму. Подробности — в материале «Родина Ремарка и «Музей без выхода».

Йога давно вышла за рамки привычных представлений о занятиях на коврике. Какие направления сегодня доступны в Приднестровье, кому они подходят и что приводит людей в йогу, расскажет интервью «Йога для всех» с Татьяной Рудковской, посвятившей этой практике более двух десятилетий.

Ещё недавно этот берег требовал укрепления, а сегодня здесь уже можно остановиться и полюбоваться красивым видом на реку. «Где Днестр встречается с небом» — зарисовка о новом месте для прогулок у Дубоссарской ГЭС.

Жил да был на свете мужик. Бросил однажды машину на парковке и забыл о ней на несколько лет. Но тут на его беду… Впрочем, не будем лишать читателя удовольствия от интриги. «Эвакуатор и Ложка» – вполне себе жизненная история.