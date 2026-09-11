Вам буде цікаво! Читайте в номері за 12 вересня

Під надійним захистом

Символічно, що в республіканському календарі знаменних дат цього тижня зійшлися одразу дві, й обидві ювілейні. 35 років виповнилося Збройним силам ПМР і Республіканській гвардії.

Обидві військові структури є складовими цілісної системи фізичного захисту суверенітету і незалежності Придністров’я, рубежів Вітчизни. А вона немислима без власних силових структур, передусім Збройних сил. Саме в них жителі республіки вбачають запоруку захисту від зовнішніх зазіхань, зміцнення обороноздатності та військової могутності держави.

Про те, як вшановували воїнів-захисників у Тирасполі й Дубоссарах наші кореспонденти розповіли на першій і третій шпальтах чергового номера газети.

IDC: 27 років на зв’язку

Це було ніби вчора. Такі суперечливі почуття охоплюють, напевно, кожного, хто тримає в руці мобільний телефон з виходом в Інтернет. СЗАТ «Інтердністерком» виповнилося 27 років. Ці роки вмістили багато. У 1999 році зв’язок Придністров’я фактично пережив друге народження.

На момент заснування «Інтердністеркому» Придністров’я мало всі державні атрибути, а от у галузі зв’язку ми повністю залежали від правобережного сусіда. Нагальна потреба самостійності й у цій сфері зумовила створення телекомунікаційної компанії, яка розпочала діяльність як оператор мобільного зв’язку.

Про те, що було далі, передплатники газети можуть дізнатися з ретроспективної статті на п’ятій смузі свіжого випуску «Гомону».

Річка подає сигнал SOS

Дністер – наша головна артерія. Дністровська вода в буквальному значенні слова дає можливість жити понад 7 млн людей, які мешкають у його басейні. Нею, зокрема, користуються такі великі агломерації, як Одеса та Кишинів.

Але останніми роками все частіше говорять про проблеми Дністра. Насамперед про пов’язані з екологією, зміною клімату та гідроспорудами. Стародавня річка з кожним роком дедалі більше міліє, почастішали гідрологічні посухи. Останнім часом повінь Дністра можна характеризувати як умовність.

Нинішнє спекотне літо, коли температура повітря досягала позначки 40 градусів, стало не винятком, а закономірністю. У цей період значно посилюється випаровування, температура в річці досягає рекордних +27…+30 °С, чого раніше не спостерігалося. Додайте до цього відсутність опадів, низьку вологість, забір води для поливу, і виникає питання: чи вистачить її для всіх?

Свою тривогу про долю Дністра наші автори висловили на сьомій шпальті чергового номера нашого друкованого органу.

Крім цього, журналісти газети «Гомін» підготували ще низку публікацій, які розповідають про:

– буденну роботу органів державної влади;

– іменитого земляка, уродженця с. Карагаш, Героя Соціалістичної Праці Прокопія Лупашка;

– шкоду куріння взагалі та в ліжку, зокрема;

– перебудову нашого організму восени;

– соціальне явище з минулого – дефіцит;

– німців, які є органічною складовою багатонаціонального придністровського народу;

– досягнення спортсменів Придністров’я.