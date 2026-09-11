Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 12 септембрие, ал зиарулуй ностру:

Кынд пэрэсешть трасеул згомотос ши коборь пе стрэзиле лиништите, умброасе ши верзь але сатулуй Мэлэешть дин районул Григориопол, тимпул паре сэ-шь ынчетиняскэ ритмул. Аич, пе страда Горкий, вегязэ о касэ цэрэняскэ веке де ун секол, де асупра кэрея плутеште ун дух апарте ал уней векимь аутентиче, неинвентате. Ворба есте деспре господэрия фамилией Спеян — «Ла ботул калулуй», уна уникэ прин музеул де крештере а каилор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ын ритмул копителор».

Прин техничь де пиктурэ ши стратификаре, ын мыниле мештерицей Наталией Гурьянова фиекаре магнет капэтэ уничитате, асеменя унуй фрагмент де рокэ натуралэ. Сувенирул трансмите песте хотаре имащиня уней рещиунь мултикултурале, унде традицииле коекзистэ ши се трансформэ ын обьекте де артэ акчесибиле.

Деталий гэсиць ын артиколул «Май мулт декыт ун кадоу».

Пикторица‑анималистэ Антонина Павлик пропуне ун кончепт орищинал: портрете зооморфе реализате мануал. Пиктуриле ей ну май сынт доар таблоурь. Еле се регэсеск пе шопере, трикоурь, жакете, брелокурь, броше сау декорациунь дин лемн.

Деталий гэсиць ын артиколул «Кынд пынза принде вяцэ».

Директорул-аджункт пентру студий ши едукацие ал школий медий № 2 ку класе щимназиале дин Каменка Элла Червак а партичипат ла ун проект интернационал, каре а авут лок ла Санкт-Петербург, ачеста фиинд консакрат аниверсэрий а 81-а а Викторией попорулуй советик ын Мареле Рэзбой пентру Апэраря Патрией.

Думняей ышь ымпэртэшеште емоцииле ын артиколул «Адевэрул е доар унул».