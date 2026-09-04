Вам буде цікаво! Читайте в номері за 5 вересня

2 вересня: гуляли весь день

Придністровці вміють працювати. Це факт! Але вміють і відпочивати. Це другий факт! Перший підтвердився перебігом року, що минув від 35-річного ювілею, другий – святковими заходами, що відбулися в усіх містах 2 вересня.

Вони ще раз засвідчили гостинність нашого народу. Інакше іноземні туристи не приїжджали б до нашого краю саме тоді, коли ми відзначаємо день народження країни. Придністровці, святкуючи, знову продемонстрували єдність і злагодженість, немов танцюристи в багатонаціональній хореографічній композиції.

Та що тут говорити, якщо можна прочитати святкові матеріали в черговому випуску «Гомону» – на першій, четвертій, п’ятій, шостій та восьмій шпальтах.

Президент про те, як живе республіка

Традиційно напередодні нашого головного свята Глава держави поспілкувався з журналістами республіканських та зарубіжних ЗМІ на найважливіші й найактуальніші теми.

Президентські прес-конференції стають не лише прямим діалогом із представниками ЗМІ, а й, за їхнього посередництва, – з усім суспільством, народом. Іноді формат «питання – відповідь» перетворюється на взаємний обмін думками. Під час них не буває байдужості. Натомість є спільна зацікавленість у долі країни, перспективах розвитку республіки, та у її майбутньому міжнародному визнанні.

Від миротворчої операції та переговорного процесу до розвитку туризму та соціальної підтримки громадян – такими були теми передсвяткової зустрічі Вадима Красносельського та представників ЗМІ.

Подробиці діалогу – на другій і третій шпальтах свіжого номера нашого видання.

Чи в саду, чи на городі – роботи завжди вистачає

Сільськогосподарський рік практично не знає перерв: трудівникам полів, городів, теплиць і садів немає часу на відпочинок, якщо вони хочуть отримати високий урожай. До того ж забезпечити продовольчу безпеку – від сім’ї до держави.

У прагненні виростити та зберегти врожай садівникам і городникам допомагає й наша газета, яка постійно публікує корисні рекомендації для них, а також рецепти для господинь, які бажають порадувати рідних і близьких смачними стравами.

Чергові матеріали – на останній сторінці свіжого випуску газети «Гомін».

Крім того, авторський колектив нашого друкованого видання підготував ще низку публікацій, які можуть зацікавити читачів.

У них йдеться про:

– святкування Дня міста в Кам’янці;

– вшанування тих, хто лікує наших менших братів;

– послання, які художники передають світові мовою образотворчого мистецтва;

– нові придністровські марки.

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