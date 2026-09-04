Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 5 септембрие, ал зиарулуй ностру

Бендеряна Лия Викторовна Майдук маркязэ 40 де ань де мункэ ын домениул медичиней. Есте еминент ал окротирий сэнэтэций, децине май мулте гратификаций, фиекаре динтре каре репрезинтэ пентру доамна медик о етапэ импортантэ ын активитате, дар ши о рекуноаштере а мунчий асидуе а ынтрещий екипе.

Фачець куноштинцэ ку Лия Викторовна, читинд артиколул «Ынщер ын алб».

Ынтр-ун албум поате трэи о луме ынтрягэ: пэсэрь згомотоасе, лупь, тигри ши ун леопард ашезат пе о крянгэ. Яр пе о алтэ пащинэ пот ынфлори букетe де мачь уриашь ши де лилияк мироситор… Ачастэ луме миракулоасэ а апэрут дин мий де ымпунсэтурь блынде де ак, пе каре ле фаче Мария Гуриевна Паламарчук, орищинарэ дин сатул Молокишул-Маре, районул Рыбница.

Деталий гэсиць ын артиколул «Кынд аца скрие повешть».

Дежа 35 де ань стау ла стража пэчий, секуритэций четэценилор, протежэрий суверанитэций, интереселор статулуй ши але сочиетэций Форцеле Армате але Републичий Молдовенешть Нистрене.

Деталий гэсиць ын артиколул «Скутул Патрией ла час аниверсар».