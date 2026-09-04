Анонс газеты «Приднестровье» на 5 сентября

Первый звонок прозвучал во всех школах Приднестровья, открыв новый учебный год. Для первоклассников началась школьная жизнь, для выпускников — последний год перед важным выбором, а для учителей и родителей — новый этап забот, надежд и волнений. Каким будет этот учебный год, что изменилось в школьной жизни и какие задачи предстоит решать ученикам и педагогам — в нашем материале «В добрый путь!»

Почта редакции никогда не пустует. Изучая свежие письма, мы отобрали материалы, созвучные главным событиям времени – прошедшему Дню республики и началу нового учебного года. Также в этом выпуске «Форум. Трибуна общения» мы публикуем ответы должностных лиц на прошлые обращения читателей.

Вы думаете, что пчела постоянно хочет вас ужалить? Ничуть. Пчела — создание мирное. Она жалит только тогда, когда защищает дом или если ее случайно придавить. А понять характер крылатых тружениц и узнать секреты идеального меда можно на пасеке в Первомайске у потомственного пчеловода Александра Каракулина. Пасечник не просто качает мёд, а с детства «общается» с пчёлами и даже научился понимать их язык. Подробнее об этом в материале «Сладкое дело».

Плох тот народ, который не пытается «понять себя». У приднестровцев в этом плане всё в порядке: феномен многонациональной общности не единожды становился темой различных форумов, статей, монографий. На новом этапе журналисты газеты «Приднестровья» постараются осмыслить его в рамках постоянной рубрики «Приднестровский код». Первая публикация из этой серии – «Воссоединены любовью».

В начале 1990-х приднестровским женщинам тоже пришлось сделать свой выбор. Любовь Крыжановская, возглавлявшая Севериновский сельсовет, участвовала в митингах, встречалась с людьми, а в 1992 году вместе с делегацией женщин Каменского района отправилась в агитпоезд до Минска. Их задача была одна — рассказать правду о происходящем в Приднестровье и привлечь внимание к судьбе его жителей. О тех непростых событиях, дороге, встречах и людях, которые не побоялись говорить и действовать, — в материале «Женщины и время».

«Шестнадцать секунд до выезда» — и машина уже в пути. За это время пожарным нужно собраться и отправиться туда, где людям нужна помощь. Что происходит за пределами этих секунд — страх, риск, ответственность и взаимовыручка? Молодой пожарный из Днестровска Василий рассказывает о работе, которая началась с детской мечты, но быстро показала: здесь нельзя ошибаться и невозможно работать в одиночку.