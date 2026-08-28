Анонс газеты «Приднестровье» на 29 августа

День Республики — повод не только вспомнить пройденный путь, но и задуматься о дне сегодняшнем и будущем. О тех, кто своим трудом каждый день поддерживает жизнь Приднестровья, сохраняет память о прошлом и растит новое поколение. Что значит жить на родной земле и что каждый из нас может оставить после себя — в праздничной колонке «Историю пишут люди».

Что объединяет людей разных национальностей, языков и традиций? Ответ на этот вопрос участники круглого стола Союза журналистов и Союза писателей Приднестровья искали через истории конкретных людей, семейную память, культуру и творчество. О том, как журналистика и литература сохраняют эту общую память и помогают лучше понять, что значит быть приднестровцем, в материале «Слово, которое объединяет».

Он строил Бендеры задолго до появления Приднестровья как государства — возводил предприятия, школы, больницы и жилые дома. В переломные годы оказался среди тех, кто отстаивал право людей говорить на родном языке и самостоятельно определять своё будущее. В канун 36-летия республики Павел Цымай вспоминает свой путь, важные события и людей, с которыми свела его судьба. А спустя десятилетия оценивает принятое тогда решение — и считает его правильным. О том, почему Павел Цымай не изменил своей позиции, читайте в одноимённой зарисовке «Решение было правильным».

В 1989 году «Бастующий Тирасполь» стал голосом людей, отстаивавших свои права. Свежие выпуски тайно доставляли в города Гагаузии. Одним из тех, кто возил газету, был рабочий завода им. Кирова Николай Коломейчук. О тех событиях и своей роли в них он вспоминает спустя десятилетия в материале «Через газету к правде».

На груди, под накинутой курткой — орден «За личное мужество», нагрудный крест «Гвардейская Слава». В руках перевитые траурной лентой розы. «Розы как автомат» – о том, почему сохранённая память представляет для врага опасность не меньшую, чем пули.

О том, почему дети всегда ярче чувствуют, ярче делятся своим мнением, ярче высказываются, узнаем накануне Дня республики. Их слова о своей Родине, их трогательные признания читайте в материале «Я здесь – свой!»

Сразу в двух столичных галереях проходят выставки картин Александра Фойницкого. Летописец Тирасполя, художник и педагог, человек переживший две мировые войны, он и сегодня находит своего зрителя. «Окно – Фойницкий» – о том, куда ведёт этот удивительный портал…

Главный тренер Академии футбола «Шериф», в прошлом профессиональный футболист Андрей Радиола — ровесник республики. В этом году ему исполнилось 36 лет. Как складывалась его спортивная карьера, почему он решил стать тренером и каких спортивных успехов добились его воспитанники? Об этом читайте в материале «Футбол дал мне всё».

Кристофер Монайер в Приднестровье уже 12 лет. Окончил Приднестровский государственный университет по специальности «Реклама и связи с общественностью» на филологическом факультете. Он знает арабский язык, французский и английский. А русский выучил, когда приехал в Приднестровье. О нём – в материале «Кристофер из Ливана».