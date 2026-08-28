Вам буде цікаво! Читайте у номері за 29 серпня

Начало начал

Напередодні Дня Республіки саме час згадати тих, хто створював, захищав та розвивав придністровську державність.

Неординарні люди, сміливі, мужні, самовіддані, справжні борці з несправедливістю за права та свободи – усе це придністровці, які 36 років тому створили власну республіку. Це була багатотисячна плеяда борців і творців, які виступили за незалежний шлях розвитку Придністров’я. Те, що вони зробили для нинішнього та майбутніх поколінь, для своєї батьківщини, забуттю не підлягає, оскільки пам’ять – категорія вічна.

Творчий колектив газети «Гомін» підготував низку матеріалів, присвячених першим крокам нашої державності. Читайте їх у святковому випуску офіційного друкованого видання.

Вага друкованого слова

Перший номер інформаційного бюлетеня ОРТК «Бастующий Тирасполь» вийшов друком 24 серпня 1989 р. Він одразу став всенародним рупором ідей рівноправності та справедливості, був колективним агітатором і організатором придністровської державності, що відроджувалася.

Після публікації в багатотиражній газеті «Кировец» проекту закону про мови МРСР представники трудових колективів Лівобережжя та м. Бендери розпочали перший у СРСР політичний страйк. Тоді в умовах інформаційного вакууму ОРТК Тирасполя і прийняла рішення про випуск періодичного інформаційного видання «Бастующий Тирасполь». Він став класичним прикладом народної трибуни. Його номери заарештовували, вилучали, окремі випуски доводилося навіть друкувати в українському місті Роздільна, настільки сильною була протидія «слову правди».

Про те, як група небайдужих ентузіастів створювала друкований рупор трудових колективів Придністров’я – у ретроспективній статті, опублікованій на третій шпальті чергового номера «Гомону».

Місто на полотнах живописця – як на долоні

Відвідувачі столичного музею образотворчого мистецтва ознайомилися з Тирасполем минулого століття – його вулицями, провулками та пейзажами, відчули атмосферу та живий подих історії улюбленого міста.

Поринути в минуле допомогли картини нашого видатного земляка Олександра Фойницького. Виставка його робіт була присвячена 140-річчю від дня народження художника й мала досить багатозначну назву – «Творець епохи».

Твори майстра з фондів Тираспольського історико-краєзнавчого музею розмістили у трьох залах. На відкритті виставки зібралися керівники міста, представники Державної служби з культури та історичної спадщини, професійні та юні художники.

Про творчість О. Ф. Фойницького, його культурну спадщину читачі можуть дізнатися на шостій смузі свіжого випуску видання.

Крім того, журналісти «Гомону» підготували ще низку публікацій, які розповідають про:

повсякденну діяльність органів державної влади;

захисників Придністров’я;

багатонаціональний склад придністровського народу;

творчі здобутки та плани республіканської Спілки письменників;

визволення Бендер;

поетів, правознавців та аграріїв;

значущі спортивні змагання.

Головне фото novostipmr.com