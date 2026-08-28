Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 29 аугуст, ал зиарулуй ностру

Колективул де данс популар «Надежда», а партичипат ла чел де-ал V-ля Фор Интернационал ал Културий «Форум» дин Русия. Артиштий ноштри ау еволуат ын сченэ ку дансул молдовенеск «Жок нистрян». Кяр де ла примеле ноте але мелодией популаре оаспеций де песте хотаре ау фост кучериць де енерӂия дансаторилор. Деспре емоцииле трэите не-а повестит ку мултэ пасиуне Олга Гайдук, артистэ емеритэ дин РМН ши кондукэтоаря колективулуй талентат.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ритмул нистрян ну куноаште границе»

Ын вара курентэ, мембрий екипелор «Волунтарий Викторией» де ла школиле ши личееле републичий ау партичипат ла проектул интернационал де амплоаре «Тренул Меморией-2026». Тинерий ау визитат 13 ораше-ероу — Брест, Минск, Витебск, Москова, Санкт-Петербург ш. а., ау паркурс трасее але глорией милитаре, ау студият паӂинь ероиче дин история цэрий, ау партичипат ла активитэць патриотиче. Импресииле сале тинерий ши ле-ау ымпэртэшит чититорилор ноштри.

Деталий гэсиць ын артиколул «Пунте ынтре инимь ши вякурь»

Ын сатул Карагаш дин районул Слобозия, принтре грэдиниле ынфлорите ши вынтуриле калде, мерг де мынэ апроапе о вяцэ дой оамень – Ана Ивановна ши Василе Григоревич Гросул. 57 де ань де Драгосте ши ынцелеӂеря речипрокэ ле-а девенит кэлэузэ социлор пе паркурсул а 57 де ань, астфел куплул девенинд о адевэратэ мындрие пентру сатул лор натал ши пентру питорескул плай нистрян.

Деталий гэсиць ын артиколул «57 де ань де драгосте ши фиделитате»

Вяца поате фи трэитэ ку адевэрат, кынд гэсешть ын тине путеря де а мерӂе ынаинте! Ачесте кувинте дескриу есенца унуй куплу екстраординар – чел ал луй Евгений ши Матрона, ерой каре пот трансфигура суферинца ын луминэ. Ши кяр дакэ ну с-ау вэзут ничодатэ ла кип, се потривеск де минуне, токмай деачея формязэ ун куплу феричит! Пентру Евгений Николенко ынтунерикул а венит пе непринс де весте, яр Матрона с-а нэскут дежа липситэ де ведере.

Деталий гэсиць ын артиколул «Юбиря че а ынвинс ынтунерикул»