Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 15 аугуст, ал зиарулуй ностру

Ана Исидоровна Крайняя дин сатул Подойма, районул Каменка, есте ун мартор виу ал евениментелор траӂиче, каре ау авут лок ын периоада де окупацие ын МРпАП. Ла моментул кынд а ынчепут рэзбоюл, еа, ымпреунэ ку пэринций, фраций ши сурориле, трэя ын орашул Рыбница, яр дупэ че инамикул а арункат ын аер подул де кале фератэ ши рутиер де песте Нистру, а трекут ку траюл ла буника са дин с. Подойма. Дар ши аколо ну ле-а фост май ушор, териториул а фост окупат де ромыний крунць. «Ера фоарте греу: фриг, фоамете, фрикэ, дар оамений се ажутау унул пе алтул», — ышь аминтеште ероина артиколулуй.
Деталий гэсиць ын артиколул «Копилэрие ын хайне де рэзбой»
Едиция ординарэ а фестивалулуй музикал «Камертон» дин Каменка а девенит ун адевэрат спектакол де традиций, каре а адус ын счена дин аер либер портул популар, кынтече ши датинь стрэбуне. Ансамблул популар вокал-фолклорик «Подоймянка» де ла Каса де Културэ дин сатул Подойма а букурат оаспеций ку мелодий алесе. Еволуция луй ну се мэсоарэ ын ань сау ын премий, чи ын фиорул каре ле унеште инимиле де фиекаре датэ кынд мембрий луй ымбракэ кэмаша популарэ ши дау вяцэ кынтекулуй стрэбун.
Деталий гэсиць ын артиколул «Спектакол де традиций»
Фестивалул мештерилор популарь «Мынь де аур» дин Григориопол а дескоперит, ын мод деосебит, талентеле артизанилор нистрень. Колективул «Радуга» а сурпринс публикул прин пиктурь пе лемн, мештерий колективулуй «Моара де хыртие» ау презентат експозиция «Минунь дин пэнушэ», колективул «Умелые руки» ау букурат оаспеций ку кошурь ымплетите де диферите форме ши алте лукрэрь екзекутате ын диверсе техничь.
Деталий гэсиць ын артиколул «Артизаний аутентичитэций»