Анонс газеты «Приднестровье» на 15 августа

Поднять археологию на щит, как пел Высоцкий, – непростая задача. Представители науки о древностях посвящают ей всю жизнь. Насколько она трудна? Корреспондент газеты провёл с археологами один день, накопив немало впечатлений. «Романтики, труженики, аскеты» – опыт журналистского погружения.

Грани человеческой души поистине неисчерпаемы. В постоянной рубрике «Незабытые имена» разговор пойдёт об архитектуре. «Наследие Александра Нарольского» – о том, что такое государственный подход и масштаб.

Если вы никогда раньше не бывали в селе Колбасна Рыбницкого района, то узнать много интересного об этом уголке нашей родины сможете из материала, в котором сами жители делятся своими горестями и радостями, достижениями и ближайшими планами. Чем сегодня живёт село, читайте в репортаже «Будни и праздники Колбасны» в рубрике «Новая милая малая родина».

От первых домашних концертов в мамином платье до Гран-при «Славянского базара» и яркого выступления на шоу «Ну-ка, все вместе!» – Каролина Балан шаг за шагом шла к своей мечте. О таланте, сомнениях, важных встречах и силе веры в себя – в зарисовке «Её слушают сердцем».

В семье Сливка из Рашкова переплелись украинские, гагаузские, молдавские и русские традиции. Как они уживаются за одним столом и почему именно в этом видят своё богатство, узнаете из материала «Союз любви, культур и традиций».

Иногда достаточно провести вечер с внуками, чтобы ожили самые тёплые страницы прошлого. Владимир Денисенко вспоминает своё яркое и беззаботное время: черешню на соседском дереве, свист с верхушки и теплоходы на Днестре. О том, как прошлое неожиданно узнаётся в своих внуках, – в рассказе нашего читателя «Детство моё, постой!».

Оптимальное решение должно соответствовать духу времени. Об этом следует знать всякому, кто не хочет погрязнуть в мистике. «Галина и председатель» – история о том, что могло произойти. Или произошло…