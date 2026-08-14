Вам буде цікаво! Читайте в номері за 15 серпня

Свято, що об’єднує республіку

Наприкінці 80-х років Об’єднана рада трудових колективів очолила опір придністровців націоналізму, зароджувався на правому березі Дністра. Цю громадську організацію історики називають «колискою придністровської державності». З неї вийшли практично всі керівники молодої республіки першого складу. Саме ОРТК та її активісти в ті складні, воістину революційні часи, закладали фундамент ПМР. І він виявився міцним, оскільки, незважаючи на шторми та вихори, що вирують навколо нашої республіки, вона вистояла – так, як заповіли нинішньому поколінню політиків і громадських діячів державотворці «першої хвилі».

Про рух народних мас на шостій шпальті чергового випуску газети «Гомін» згадує наш кореспондент – очевидець тих подій.

Без страху і сумнівів

Майже щодня вони дивляться смерті в очі. Вони завжди на передовій боротьби зі злочинністю. Вони – з тих, хто частіше за інших ризикує загинути, до кінця виконуючи службовий та громадянський обов’язок. Для них честь, совість, мужність, самовідданість, витримка, готовність пожертвувати собою заради захисту громадян – не порожні слова, а притаманні їм риси характеру.

Усе це – про бійців спеціального загону швидкого реагування «Дністер» МВС, якому виповнилося 35 років. З нагоди свята побратими, еліта міліцейського відомства, зібралися у великому залі Палацу Республіки.

Про урочисте зібрання, на якому лунали привітання, вручали державні нагороди, вшановували пам’ять хвилиною мовчання та не стримували сліз, – на четвертій шпальті нового номера газети.

TV широкого формату

9 серпня головний телеканал країни відзначив день народження – «Першому Придністровському» виповнилося 34 роки. Однак до іменин причетні не тільки ті, хто щодня веде з нами довірливу розмову з телевізійного екрану, а практично всі придністровці, оскільки в республіці навряд чи знайдеться людина, яка хоча б раз не дивилася його.

Телевізійники відіграли велику роль у прориві інформаційної блокади, в якій на початку 90-х опинилося Придністров’я, коли Інтернету в наших краях ще не було. Відтоді телебачення перетворилося на головний інформаційний рупор держави.

Про творчий шлях тих, хто 34 роки створює інформаційну картину дня і відповідає на головне запитання «Як це було?» (КЕБ), читайте у спеціальному матеріалі про колег, опублікованому на шостій шпальті газети.

Крім того, творчий колектив газети «Гомін» підготував для читачів ще низку публікацій, присвячених:

підсумкам весняної сесії Верховної Ради;

святкуванню Дня молоді в республіці;

трагічним сторінкам окупації Придністров’я влітку 1941 року;

турботі про власне здоров’я;

порадам для городників і садівників.

Головне фото Віктора Зарейчука