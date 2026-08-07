Анонс газеты «Приднестровье» на 8 августа

Они редко оказываются в центре внимания, но именно их труд меняет облик наших городов. История руководителя строительной компании Артура Унту — о пути от молодого рабочего до директора, ответственности за каждый объект и людях, которые строят на совесть. Подробнее – в материале «Крепкий фундамент общего дела».

Впервые своё эфирное вещание Телевидение ПМР начало 9 августа 1992-го. А спустя годы Первый Приднестровский отмечает 34-летие. Подробно о пройденном пути и сегодняшнем дне телекомпании – в материале «Как это было».

Путь в эфир «Радио Приднестровья» начался ровно 35 лет назад, 7 августа 1991 года. Вместе с республикой все эти годы радио шло по пути становления приднестровской государственности, было грозным информационным оружием, а порой и единственным источником новостей. Об этом — в юбилейной зарисовке «Держать руку на пульсе».

Мы склонны воспринимать историю, как нечто, имеющее отношение исключительно к прошлому. Но история пишется в настоящем, её творцы – все мы. «По стопам Дмитрия Родина» – материал о современных последователях создателя Чобручского парка.

Армянская пластика завораживает… Волнообразные, плавные, по-восточному распевные линии – характерная особенность дошедшей до нас работы каменщиков. В Григориополе можно видеть, вероятно, самые изящные изваяния в Приднестровье – отзвук иной эпохи. Очерк «Армянская пластика» – материал о колоритном кавказском народе в постоянной рубрике «Народ как река».

Можно ли найти новое призвание после выхода на пенсию? Герои страницы «Мои года – моё богатство» уверены, что да: они открывают в себе талант художника, делятся мудростью, рассказывают о верных четвероногих друзьях и напоминают, что возраст — вовсе не повод перестать радоваться жизни.