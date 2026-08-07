Вам буде цікаво! Читайте в номері за 8 серпня

У світі інформації

Так склалося, що більшість республіканських ЗМІ, зокрема «Радио Приднестровья» та ІА «Новости Приднестровья», своєю появою на інформаційній орбіті республіки завдячують найбільш жаркому місяцю року – серпню.

Таким виявився і характер новостворених ЗМ, журналісти яких із запалом у серці розповідали читачам і слухачам про все, що відбувається на придністровських просторах і поза їхніми межами. За понад три десятиліття кореспонденти набули досвіду та професіоналізму, а ЗМІ перетворилися на головні інформаційні рупори придністровської державності.

Про це наші журналісти, вітаючи колег із визначними датами, розповіли на 5-й шпальті свіжого випуску газети «Гомін».

Мій рідний край

Тележурналісти «Первого Приднестровского» виконали значний обсяг роботи – створили презентаційні ролики про національності, які проживають у республіці та становлять єдиний придністровський народ, а також про міста ПМР.

Нині ці матеріали доступні на всіх інтернет-майданчиках, використовуються у теле- і радіопередачах, а також на сторінках республіканської та місцевої преси. Завдяки їм широка аудиторія може ще раз переконатися в національному розмаїтті народу Придністров’я та красі наших населених пунктів.

До цієї спільної роботи долучився і творчий колектив газети «Гомін». Протягом чотирьох номерів ми розміщуємо яскраві фотоілюстрації з QR-кодами, які найповніше відображають придністровське розмаїття.

Чергові публікації – на 2-й шпальті суботнього випуску друкованого видання.

Дністер потерпає від лиха

Кардинальні зміни клімату роблять нашу головну водну артерію дедалі вразливішою. Повідомлення про падіння рівня Дністра, уповільнення течії та появу мілин сприймаються як бойові. Ситуацію ускладнюють надзвичайно високі температури й практично повна відсутність опадів, які, хоч частково, могли б поповнити водні запаси річки.

Про «діагноз» Дністра та пов’язані з ним проблеми наш кореспондент розповідає читачам на 6-й шпальті газети.

Крім того, журналісти «Гомону» підготували ще низку матеріалів, присвячених:

– стану зрошувальної системи республіки;

– протидії зовнішньому економічному тиску;

– новим сортам і гібридам, виведеним селекціонерами НДІ сільського господарства;

– турботі жінок про власне здоров’я;

– підготовці до чергової регати;

– рок-концерту в головному парку столиці.