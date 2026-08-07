Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 8 аугуст, ал зиарулуй ностру

Ын спателе фиекэруй кондукэтор де сукчес се афлэ адеся о фемее ынцеляптэ, каре ну каутэ сэ фие ын прим-план, дар каре ын фиекаре зи ыл сусцине прин ворбе буне, сфат ши грижэ. О асменя фиинцэ есте ши Елена Владимировна Галупа дин сатул Жура, районул Рыбница, каре а девенит чел май сигур скут пентру соцул сэу Михаил Василевич, примар ал сатулуй. Думняей штие сэ менцинэ екилибрул ынтре кариера медикалэ, респонсабилитэциле де фамилией ши юбиря де мамэ ши социе.

Деталий гэсиць ын артиколул «О вяцэ дэруитэ челор дращь!»

«Нич боала, нич аний ну мэ пот импуне сэ ренунц ла спорт!» — ачаста есте девиза луй Анатолие Гетман дин сатул Карагаш, районул Слобозия, каре речент а ымплинит 71 де ань. Есте о персоанэ ку дизабилитэць, дар есте фоарте актив пе тэрымул спортив ши обштеск

Деталий гэсиць ын артиколул «71 де ань ши о пасиуне путерникэ»

Каса де Културэ дин сатул Подойма, каре гэздуеште ши локуиторий сатулуй Подоймица районул Каменка), а фост ши рэмыне уна динтре челе май марь ши май фрумоасе дин ынтрегул район. Еа адэпостеште кытева колективе артистиче пентру копий ши матурь, о секцие спортивэ ши библиотека сэтяскэ ку ун фонд де песте 20 000 де кэрць. Оаспеций ши ей ышь ындряптэ паший ын дирекция ей, май алес спре унгерашул ын стил национал аменажат кяр ын фоаерул лэкашулуй културал ши Каса Маре, кончепутэ де мембрий колективулуй фолклорик популар «Подоймянка».

Деталий гэсиць ын артиколул «Лягэн ал суфлетулуй сэтеск»

Традиционал, ын а доуа думиникэ дин луна аугуст, лукрэторий дин домениул конструкциилор ышь сэрбэтореск зиуа професионалэ. Конструкторий ымпреунэ ку архитекций, проектанций, дизайнерий, лукрэторий дин индустрия материалелор де конструкций сынт оамений каре лукрязэ ын кэлдурэ ши фриг, плоае ши вынт. Принтре ачештя сынт ши нистрений Валентин Николаевич Бургуван, директорул САТД «Дирекция де конструкций-23» ши Семион Савелиевич Блинов, шефул шантиерулуй де конструкций де ла интерсекция стрэзилор Московей ши Дзержинский дин орашул Бендер.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ыналцэ вииторул кэрэмидэ ку кэрэмидэ»