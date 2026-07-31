Анонс газеты «Приднестровье» на 1 августа

В истории каждого народа есть многомерные даты. Таков День Победы – «праздник со слезами на глазах». В одном ряду с ним стоит 1 августа. Согласно официальному названию, это День памяти и скорби. Но в то же время это и «День, когда закончилась война». О восприятии памятной даты защитниками Приднестровья узнаете из одноименного материала.

Что делает небольшое село по-настоящему уютным? Не только школа, ФАП, магазин и Дом культуры, но прежде всего люди, которые искренне любят свою малую родину. Мы побывали в Дубово и убедились: здесь умеют беречь историю, развивать настоящее и с уверенностью смотреть в будущее. Об этом — в репортаже «В Дубово есть всё…»

Два года назад мы познакомили читателей с необычным гостем нашей республики – парижанином Джеймсом Дуклосом. Тогда случайная встреча у стенда с газетой «Приднестровье» неожиданно переросла не просто в знакомство, а в настоящую дружбу, которая продолжается и сегодня. За это время Джеймс стал постоянным участником нашего конкурса «Отдыхаем с Приднестровьем» – многие читатели наверняка уже замечали яркие фотографии из разных уголков Европы, где неизменным спутником путешественника становится наша газета. Этим летом всё произошло наоборот. Вместо того чтобы проводить отпуск на Лазурном Берегу Франции, Джеймс вновь выбрал Приднестровье. Он приехал сюда, чтобы ещё глубже познакомиться с историей, культурой, традициями, кухней и, самое главное, с людьми, которые, по его словам, и делают этот край особенным. Подробнее — в материале «С возвращением, Джеймс!».

Когда корреспондент газеты решил написать об этой студии, ему сразу вспомнился старый американский фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. Не из-за мистического сюжета, а благодаря одной из самых известных сцен мирового кинематографа – у гончарного круга. После неё многие впервые посмотрели на керамику как на настоящее искусство. Именно такую атмосферу творчества и созидания сегодня можно почувствовать и в столичной студии керамики, расположенной на улице Манойлова. О её работе читайте в субботнем материале «И новичок создаст шедевр»

Пока бумажные детские журналы не канули в Лету, газета «Приднестровье» на своих страницах выделила целую полосу для ребятни «Чтобы лето не кончалось». Взрослые хоть на мгновение отправятся в детство, а дети интересно проведут досуг.

Возле дома Лилии Сиренко на нескольких сотках земли раскинулся настоящий цветочный рай, где соседствуют сотни видов растений. Как обычное увлечение превратилось в дело всей жизни, почему за ее рассадой покупатели приезжают издалека — читайте в материале «За цветами к Лилии».

Редкий родитель не мечтает, чтоб на каникулах дети поменьше проводили времени в соцсетях. В голове не укладывается: как можно тратить драгоценное время на «цифру», когда кругом столько всего… «Лето без интернета» – о том, куда приводят поиски настоящего.