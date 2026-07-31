Вам буде цікаво! Читайте в номері за 1 серпня

Актуальні завдання для органів влади

Наша газета є офіційним друкованим органом, заснованим Верховною Радою та Урядом. За традицією в кожному номері тижневика редакція відводить другу шпальту для публікації матеріалів, у яких розповідається про повсякденну діяльність органів державної влади, а також про спільні шляхи вирішення проблем, що час від часу виникають в економічній та соціальній сферах.

Ось і цього тижня читачі «Гомону» на другій шпальті чергового випуску газети можуть дізнатися про проблеми, що виникають, та заходи, яких вживає керівництво республіки для їх вирішення.

Миротворці: ті, хто береже мир

21 липня 1992 року підписанням мирної угоди завершилося багатомісячне збройне протистояння між Молдовою та Придністров’ям – на придністровській землі настав довгоочікуваний мир. Через вісім днів на Тираспольський аеродром у військово-транспортних літаках приземлилися псковські та тульські десантники. Так на берегах Дністра розпочалася миротворча операція, яка протягом 34 років доводить свою ефективність.

Увесь час, що минув відтоді, питання забезпечення безпеки республіки та її мешканців перебувають в зоні пильної уваги придністровської держави та її керівників.

На першій шпальті нового випуску «Гомону» розміщено матеріал, присвячений перебігу урочистої церемонії покладання квітів до арки «Блаженні миротворці», а на п’ятій – опубліковано роздуми про те, яку роль в історії країни відіграє День пам’яті і скорботи за загиблими та померлими захисниками ПМР, який щорічно відзначається в республіці 1 серпня.

Фізична культура та спорт стають модними

Незважаючи на липневу спеку, спортивне життя республіки не втрачає обертів. Так, з метою залучення дітей та підлітків до здорового способу життя на спортивному майданчику столичної школи № 18 провели молодіжний атлетичний майстер-клас у межах акції «Бути здоровим – це модно!».

Інструктори продемонстрували юнакам і дівчатам базові вправи на перекладині, брусах, із підняття гир та з використанням фітнес-гумки. Усе це, безперечно, сприяло зміцненню здоров’я молодого покоління.

На майстер-клас завітав наш кореспондент і на восьмій шпальті суботнього номера газети поділився враженнями від побаченого зі своїми читачами.

Крім того, журналісти видання підготували низку матеріалів, присвячених:

новим розробкам придністровських селекціонерів;

виїзним нарадам, що відбулися в селах Дубоссарського району за участю голови місцевої держадміністрації;

ювілеям Мін’юсту та придністровської пошти;

розкоші подорожей;

зміцненню здоров’я.

Головне фото Ольги Азарової.