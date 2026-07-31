Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 1 аугуст, ал зиарулуй ностру

Елена Баеш, уна динтре тинереле поете нистрене, каре дуче ку сине ын лумя Поезией шармул Фемеий, ышь сэрбэтореште ла 1 аугуст зиуа де наштере. Поета нистрянэ дирижязэ ку соноритатя кувынтулуй молдовенеск ши ышь скицязэ «Еу-л» сэу ын литература нистрянэ. Думняей се букурэ, кэ ын портфолиул ей литерар сынт поезий, миниатурь, традучерь дин лимба русэ ши сперэ сэ кучеряскэ ной апоӂее але ӂенурилор литераре.

Деталий гэсиць ын артиколул «Поезия ну о стинӂе нимень».

Брутэрия социлор Иордаки дин Подойма, районул Каменка адуче комунитэций дин ораш продусе калде ши проаспете, прекум пыне, колачь ши кифле, фолосинд доар рецете стрэвекь. «Кынд примешть плэчере де ла мункэ, тотул мерӂе струнэ. Коачем пыне-«кэрэмидэ», колачь, ынвыртите ку вердяцэ ши кифле дулчь. Алуатул есте фэкут дин продусе аутохтоне. Секретул уней пынь деличиоасе есте драгостя», — не ынкрединцязэ господина Родика.

Деталий гэсиць ын артиколул «Аромэ уникэ».

Адевэрата инимэ а Нистренией, а цинутулуй попорулуй нистрян есте орашул Григориопол, фондат прин декретул Екатериней а II-а ка о колоние армянэ. Картя са де визитэ сынт пейсажеле фантастиче, локуриле историче ши паркул чентрал питореск, инима верде а орашулуй, ун лок унде се ымбинэ натура ши история. Григориополул есте ун тэрым ын каре ынсэшь натура а креат леӂенде.

Деталий гэсиць ын артиколул «Повестя орашулуй Григориопол: оамень, локурь ши тайне арменешть».

Ынкэ дин челе май векь тимпурь, територииле де пе малуриле Ниструлуй ау фост популате де нумероасе попоаре, инклусив де трибуриле славе. Еле ау моштенит ачест териториу де ла о маре вариетате де попоаре, инклусив де ла леӂендарий счиць. Тимпул тречя, ынвыртинд роата историей. Зечь де трибурь ши попоаре ау колиндат цинутул ностру. Акчептынд стрэвекя моштенире считикэ а плугарулуй ши пэстрынд традицииле де фэурире, славий ау фост ачей каре ау пус базеле вииторулуй попор мултинационал нистрян.

Деталий гэсиць ын артиколул «Суб ачелашь чер: руший».