Вам буде цікаво! Читайте в номері за 18 липня

Welcome to Pridnestrovie!

З кожним роком туристичний потенціал нашої республіки розкривається дедалі повніше. Це сприяє збільшенню кількості мандрівників, насамперед з-за кордону. Чимала заслуга в цьому належить невеликому колективу Туристичного інформаційного центру, який цього тижня відзначив свій п’ятирічний ювілей.

ТІЦ є для туристів своєрідним живим путівником Придністров’ям: куди піти чи поїхати, що подивитися, де переночувати, де поїсти, де замовити екскурсію, що придбати на згадку про наш гостинний край. Відповіді на всі ці запитання завжди готові надати його фахівці.

Про підсумки перших п’яти років діяльності центру читачі можуть дізнатися з матеріалу, розміщеного на 8-й сторінці свіжого випуску газети «Гомін».

Барвиста палітра білорусів

У Придністров’ї проживають представники понад 70 національностей. Поліетнічний, багатомовний, багатоконфесійний край є прикладом національного різноманіття й толерантності. Тут розмовляють мовами предків, шанують їхні заповіді, традиції та обряди.

Підтвердженням цього стало свято «Купалля», організоване білоруською громадою біля стін Бендерської фортеці. Воно відобразило самобутність і барвисту палітру цього слов’янського народу.

Побачити це розмаїття читачі можуть на ілюстрованій першій шпальті чергового випуску нашого друкованого видання.

Складний, але плідний шлях

Тираспольському заводу консервів дитячого харчування виповнилося 70 років. Багатьом поколінням придністровців із дитинства знайомий смак його продукції. Фруктові пюре та соки високої якості з поживними властивостями стали улюбленими ласощами не лише дітей, а й дорослих на всій території Радянського Союзу.

Тернистий шлях пройшло підприємство за сім десятиліть. Незмінним залишалося головне – прагнення трудового колективу випускати якісну, смачну й корисну продукцію на радість прихильникам здорового способу життя. Нині тут самостійно вирощують, переробляють і реалізують швидкозаморожений зелений горошок, цукрову кукурудзу, броколі та цвітну капусту під торговельними марками «Delicita» та «Mr. Harvi». Обсяг річного виробництва становить 3–4 тис. тонн.

Про трудовий шлях колективу, його минуле, сьогодення та майбутнє читайте на 4-й сторінці нового номера тижневика «Гомін».

Крім того, журналісти підготували до публікації низку матеріалів на такі теми:

– стійкість покоління переможців;

– наступність поколінь;

– охорона праці;

– сільське життя;

– початок професійного шляху молодих фахівців;

– трудовий тиждень школярів.

Головне фото з архіву білоруської громади.