Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 18 юлие, ал зиарулуй ностру

Ла инициатива Президентулуй Вадим Красносельский а фост лансат ун скуртметраж ку карактер артистик дедикат попорулуй нистрян, ши ануме деспре молдовень. Месажул сэу сублиниязэ фаптул кэ ачастэ комунитате ну есте доар ун груп етник, чи ун попор ку рэдэчинь историче адынчь, каре а демонстрат де-а лунгул секолелор кэ лимба, традицииле ши крединца ортодоксэ пот фи пэстрате кяр ши ын челе май греле времурь. Ей ау реушит сэ ымплетяскэ моштениря стрэмошяскэ ын дестинул комун ал попорулуй мултинационал нистрян.
Деспре рэдэчиниле, култура ши мештешугуриле попорулуй молдовенеск афлаць ын артиколул «Молдовений – тезаур нистрян»
Валентина Ивановна Колин дин орашул Каменка е ун ом ку инима дескисэ, гата ын орьче клипэ сэ сарэ ын ажутор челор каре ау невое де сусцинере ши мынгыере. Ануме даторитэ мэринимией а ши фост алясэ, ку май бине де зече ань ын урмэ, прешединте ал организацией дин Каменка а Асочиацией невэзэторилор дин Нистрения. Думняей а фост декоратэ ку май мулте дистинкций де стат пентру ун стаӂиу богат де мункэ ши де активитате обштяскэ.
Деспре активитатя каритабилэ а Валентиней Колин афлаць ын артиколул «Инимэ дескисэ»
Районул Слобозия ну есте доар ун район пе хартэ, чи ун териториу каре адунэ ла ун лок култура а 21-а де сате уникале, ку о историе де песте 200 де ань. О секвенцэ видео каптивантэ, дистрибуитэ пе рецелеле де сочиализаре, адуче ын прим-план орашул ши районул Слобозия — чел май маре ши май богат бастион агрикол ал плаюлуй ностру. Ачастэ секвенцэ есте о повесте деспре царэ, кураж ши оамень ремаркабиль, каре ау зэмислит ун летописец сфынт, плин де фапте.
Май мулте деталий афлаць ын артиколул «Слобозия – о пэртичикэ дин суфлетул Нистренией»
Тимп де трей ань, Кристиан Осадчий – «Омул Анулуй – 2025», а имплементат ку сукчес ын медичина нистрянэ ной типурь де ендопротезаре ла шолд ши ла ӂенункь. Ын компоненца групулуй де инициативэ, пентру прима датэ ын Нистрения, шефул секцией де трауматолоӂие ши ортопедие де ла Спиталул Клиник Републикан (СКР) Кристиан Осадчий ынчепе сэ фолосяскэ методе де протезаре, каре, ын скурт тимп, шь-ау демонстрат ефичиенца.
Май мулте деталий афлаць ын артиколул «Компасиуне ши професионалисм»