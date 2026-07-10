Анонс газеты «Приднестровье» на 11 июля

От икринки до рыбы проходит несколько лет, а успех зависит даже от температуры воды. Заглянули в незавертайловский рыбхоз, чтобы узнать, как здесь выращивают рыбу и выводят новые породы. Об этом — в интервью с его директором Василием Чебановым «Серебро прудов на наших столах».

На берегу Днестра её знают и опытные рыбаки, и те, кто только мечтает о большом улове. Почему мужчины уступают Надежде Панько место у воды и в чём секрет успеха каменской рыбачки — расскажем в очерке «Рыбачка Надя».

Путь многих болгар к новой родине начинался с долгого переселения с Балкан. Почему именно Парканы стали одним из главных центров болгарской общины и как переселенцы изменили жизнь нашего края — в исторической зарисовке «Дунай – Днестр».

Их семейной истории — почти пятьдесят лет, но супруги Кирка до сих пор вспоминают свою первую встречу с улыбкой. В чем заключается семейное счастье, о любви, проверенной временем, и семейных традициях, узнаете из материала «Мы продолжаемся в детях».

Она уже входит в число сильнейших юниорок Европы и не собирается останавливаться на достигнутом. О пути к успеху дубоссарской спортсменки Екатерины Сиряк, ежедневных тренировках и мечте выступить на Олимпийских играх – в материале «Цель — прогрессировать и побеждать».

Их история любви началась в школьном спортзале, а продолжается уже больше сорока лет. О семейных ценностях, воспитании детей и секрете крепкого брака рассказывают супруги Евгений и Валентина Венгер в интервью «Два шага к счастью».

Пеликан, косуля, совы, сурикат и десятки других животных обрели здесь не просто приют, а новый дом. Кто и почему посвятил свою жизнь спасению диких зверей и птиц, которым уже не выжить в природе, читайте в репортаже «Здесь помогают животным».