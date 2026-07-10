Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 11 юлие, ал зиарулуй ностру

Пе 10 юлие Нина Степановна ши Павел Александрович Бабко дин сатул Койкова, районул Дубэсарь шь-ау сэрбэторит нунта де аур. Ын архива фамилией сынт пэстрате ачеле 174 де скрисорь, дин партя луй Павел Александрович, ка мэртурие а уней юбирь курате ши трайниче. О ымплетире колористикэ а фамилией лор репрезинтэ ши рэдэчиниле етниче. Нина Степановна есте де националитате молдовянкэ, яр Павел Александрович — украинян. Де-а лунгул ачестор 50 де ань, ей ау штиут сэ ымплетяскэ ын мод армониос традицииле ши букателе челор доуэ попоаре.

Деспре история формэрий фамилией Бабко афлаць ын артиколул «О жумэтате де вяк»

Николае Павлович ши Екатерина Григоревна Красуцкий с-ау нэскут ын ачелашь ан — 1935, ел фиинд ориӂинар дин тайгауа сиберианэ, еа — дин степеле Украиней. Дар аша а фост сортит, ка ачешть дой тинерь сэ се ынтылняскэ ын орашул нистрян Бендер ши сэ трэяскэ ымпреунэ ши ла 90 де ань. «Кынд соций се ынцелег ынтре ей, се сусцин ла бине ши ла рэу, ын фамилие домнеште армония. Ынсэ дакэ ну есте драгосте, пентру че сэ трэяскэ ымпреунэ?» — шь-а експус пэреря Николае Павлович. Секретул вьеций лор ын куплу есте де а чеда унул алтуя ши де а трэи ку демнитате.

Кум соций Красуцкий ау ынтылнит букурииле ши дификултэциле вьеций афлаць ын артиколул «Ымпреунэ ши ла 90 де ань!»

Елевий класей а патра а школий дин сатул Карагаш, районул Слобозия ау окупат локул ынтый ла конкурсул републикан «Ынвэцэторул меу юбит». Ей ау повестит ку о драгосте деосебитэ деспре примул лор даскэл — «а доуа лор мамэ»- Оксана Александровна Чебан. Ам фост куриошь сэ фачем куноштинцэ ку думняей, дескоперинд ын повестя ей де вяцэ о маре пасиуне пентру елевь.

Деталий деспре активитатя даскэлулуй афлаць ын артиколул «Ынвэцэторул меу юбит»