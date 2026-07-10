Вам буде цікаво! Читайте в номері за 11 липня

Перший крок у нове життя

За давньою традицією кінець червня – початок липня – це час складання іспитів, отримання атестатів і дипломів. Для колишніх школярів і студентів попереду ціле життя. Якщо першим ще тільки належить визначитися з майбутньою професією, то другі вже готові застосувати здобуті знання та навички на практиці, у повсякденному житті.

А поки в навчальних закладах лунає трель «останнього дзвоника» і вручаються дипломи…

Радість випускників Придністровського державного інституту мистецтв розділила й наша кореспондентка, яка побувала на урочистій церемонії вручення дипломів.

Подробиці події читайте на 5-й сторінці свіжого випуску «Гомону».

Сім’я! Скільки ж у цьому слові!

Два роки тому відповідно до Указу Президента у Придністров’ї було оголошено Рік сімейних цінностей. За цей час у республіці з’явилися нові сім’ї, у яких народилися діти. Для них, як і для всіх придністровців, цього тижня відбулося радісне свято – День сім’ї, любові та вірності.

У столиці його відзначили хресним ходом і святковими гуляннями в головному парку країни – Катерининському, у Слободзеї – парадом дитячих колясок, а в Бендерах святкові заходи відбудуться лише сьогодні. І всюди в центрі подій – подружжя та їхні діти, найближчі і найрідніші люди одне для одного, міцні придністровські сім’ї, які становлять основу нашого багатонаціонального суспільства.

Про те, наскільки теплим – у прямому та переносному сенсі – було це спільне сімейне свято, наші кореспонденти розповіли на 1-й, 4-й та 5-й сторінках чергового номера друкованого видання.

Кожен стібок – частинка душі

Мистецтво вишивки відоме людству з незапам’ятних часів. У глибоку давнину люди почали прикрашати одяг і предмети побуту візерунками та орнаментами, вкладаючи в них сакральний зміст.

Згодом вишивка стала невіддільною частиною культури. У кожного народу з’явилися власні орнаменти, кольори та техніки, які передавалися з покоління в покоління разом із сімейними традиціями. Для мешканки Дубоссар Ольги Храпач вишивка стала справою всього життя. Вона досконало опанувала це мистецтво.

Про хобі нашої землячки читайте на п’ятій шпальті чергового випуску тижневика «Гомін».

Крім того, творчий колектив газети підготував ще низку публікацій про: