Анонс газеты «Приднестровье» на 4 июля

Восемь лет Евгения Данилова встречает покупателей за кассой супермаркета «Шериф». Она убеждена, что в торговле важны не только знания и профессионализм. В канун профессионального праздника рассказываем о человеке, для которого улыбка покупателя — лучшая награда. Читайте – «Профессия — любить человека».

Это имя хорошо известно не только речникам, но и многим тираспольчанам — его носит единственный прогулочный теплоход на Днестре. О человеке, посвятившем всю жизнь реке и сумевшем сохранить легендарное судно, — в нашем материале «Владимир Грушка: человек и теплоход».

За 30 лет работы Валентина Иванова стала для тысяч детей первым в жизни врачом. О пути в профессию, работе сельского педиатра, сложных диагнозах и простых секретах здоровья — в интервью «Главный доктор детства».

С 1809 по 1944 годы это был посёлок Нойдорф, названный так немецкими колонистами-поселенцами. С тех пор вплоть до наших дней он называется Карманово. О прошлом и настоящем этой жемчужины Григориопольского района читайте в рубрике «Милая малая родина» «От Нойдорфа до Карманово».

«Айна» — известная хореографическая студия, выросшая из ансамбля восточного танца, ныне успешно работающая в разных стилях, Наталья Аптер – её основатель и бессменный руководитель уже 25 лет, сама занимается танцами 40 лет. К этим юбилеям приурочили грандиозное шоу «По жизни танцуя», недавно прошедшее на сцене республиканского драмтеатра. Более подробно об этом расскажет «Большое танцевальное путешествие».

Жизненный опыт, здоровье, новые увлечения и добрые советы — всё, что помогает сделать зрелые годы интересными и насыщенными. В рубрике «Мои года — моё богатство» — рекомендации врача, истории читателей, полезные советы и возможность найти новых друзей.

Большинство из нас представляют дятла чёрно-белым «барабанщиком». Но в приднестровских лесах живёт его редкий собрат — птица, занесённая в Красную книгу. Чем необычен этот лесной житель и почему ему нужна защита человека, узнаете из зарисовки «Зеленый дятел».

Вот мы говорим: «традиции». Но они тоже бывают разные. И порой у молодежи получается не хуже, просто… по-другому. В постоянной рубрике «Житейские перекрестки» – юмористический рассказ о том, почему не всегда следует идти проторенной дорожкой. «Свадьбы не будет!» – вернее, будет, но совсем не та…

«Мужчин и женщин, словно специально, вводят в состояние постоянного противоборства, – пишет священник. – Будто это две такие враждующие партии, не способные помириться…» И все-таки мы нужны друг другу! «Единство противоположностей» – о самом важном и наболевшем. Читайте в постоянной рубрике «Духовный взгляд».

Каждые выходные летняя эстрада превращается в место, где встречаются поколения, рождаются новые знакомства и забываются повседневные заботы. Почему танцевальная площадка уже много лет остается одной из самых любимых точек притяжения горожан — читайте в нашем материале «Поет душа, звучат аккорды…»