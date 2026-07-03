Вам буде цікаво! Читайте в номері за 4 липня

Незламний

Він п’ять разів горів у танку, переніс 17 операцій і… вижив! Щоб нещадно бити ворога, який вторгся в його дім, а потім десятиліттями кріпити обороноздатність СРСР. Усе це про нашого видатного земляка, Героя Радянського Союзу, генерала, аса танкового бою, досвід якого вивчають у військових академіях, Володимира Бочковського. Він народився 1923 року, представник воєнного покоління, з якого в живих залишилося лише 3 % – ось така сумна статистика…

Тираспольчанин, після закінчення війни та служби в різних військових округах великої Батьківщини, він усе ж повернувся до рідного міста. У мирному житті головним покликанням Бочковський завжди вважав увічнення пам’яті ровесників, які залишилися на полях битв.

Про бойові подвиги Володимира Олександровича читайте на шостій сторінці чергового номера газети «Гомін».

Музика багатьох поколінь

Уже не перший рік напередодні вихідних у Катерининському парку збираються шанувальники такого жанру музичного мистецтва, як рок. Одні (музиканти) – щоб зіграти улюблені мелодії, інші (глядачі) – щоб послухати та зарядитися додатковою енергією від тих, хто на сцені. І все це наживо, адже рок – це драйв. Цей жанр уже став класикою, символом свободи кількох поколінь.

Емоціями від відвідування чергового рок-концерту на восьмій сторінці нового випуску тижневика «Гомін» діляться глядачі, які його відвідали.

Ми – разом!

Дубоссари вдруге гостинно приймали гостей районного фестивалю національних культур «Єдина родина народу Придністров’я». Ініціатором свята виступило Дубоссарське управління культури за підтримки місцевої держадміністрації. Захід присвятили Року придністровського народу.

У межах форуму була представлена вся багатонаціональна палітра Придністров’я: росіяни, молдавани, українці, євреї, гагаузи, вірмени, білоруси, азербайджанці, роми та навіть італійці.

Яскравий, самобутній захід об’єднав представників різних народів, які живуть на придністровській землі, де дбайливо зберігають традиції предків і з повагою ставляться одне до одного.

Подробиці свята різноманіття та єднання читайте на першій шпальті свіжого номера нашого друкованого видання.

Крім того, наші журналісти підготували низку публікацій, у яких йдеться про:

повсякденну діяльність органів державної влади;

випуск офіцерів у ТЮІ;

традиційну акцію Міноборони «Армія проти наркотиків»;

семінар на тему нововведень у податковому законодавстві;

образотворчі шедеври початківців і досвідчених художників;

народні традиції та звичаї.

Головне фото Надії Добрянської.