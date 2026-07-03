Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 4 юлие, ал зиарулуй ностру

Лучия Киржой а пэшит пентру прима датэ ынтр‑о салэ де акробатикэ ла вырста де доар трей анишорь. Чея че пэря атунч ун симплу мод де а консума енерӂия копилэрией с‑а трансформат трептат ынтр‑ун стил де вяцэ, о респонсабилитате ши о кале кэтре армония интериоарэ. Астэзь, елевэ ын класа а 7-я «В» ла шкоала № 17 дин Тираспол, Лучия есте екземплул вивант ал фаптулуй кэ спортул ну доар кэлеште корпул, дар ши клэдеште о персоналитате путерникэ.

Деспре сукчесул тинерей афлаць ын артиколул «Акробатика, пасиуня каре моделязэ карактере ши суфлете»

Наталия Воробьова есте о мештерицэ куноскутэ пентру пасиуня ей фацэ де арта ынгрижирий ши фрумусеций натурале. Ын ателиерул сэу мик, дар плин де луминэ, еа трансформэ фиекаре продус ынтр‑о повесте. «Пентру мине фиекаре кремэ сау балсам ну есте доар ун продус, чи о декларацие де драгосте фацэ де натурэ ши фацэ де оамень», -спуне еа пасионатэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Фрумусеця каре респектэ планета»

Анастасия Новикова ынкэ дин копилэрие привя ку уймире кум буника ей ымплетя шосете гроасе пентру ярнэ, ачеле моменте ау рэмас адынк ынтипэрите ын суфлет. Де аколо ши а порнит доринца де а мештери. Акум е о мештерицэ а лукрулуй мануал, куноскутэ пентру талентул сэу деосебит ын арта крошетатулуй ши а трикотатулуй. Повестя ей есте уна плинэ де деталий ши емоций, каре рефлектэ ну доар мэестрия техникэ, чи ши драгостя пентру фрумос ши пентру традицие.

Деталий гэсиць ын артиколул «Повестя уней вьець цесуте ын фире»