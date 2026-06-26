Анонс газеты «Приднестровье» на 27 июня

Время года – лето, и этим всё сказано. По крайней мере для школьников, ныне свободных от занятий, пользующихся своим заслуженным отдыхом (хотя некоторые на каникулах подрабатывают). Одно из лучших мест, где молодёжь может приятно, полезно и безопасно отдохнуть – расположенный в Кицканском лесу оздоровительный комплекс «Днестровские зори». Ему посвящена зарисовка «Время отдыхать вместе».

Высокий уровень в любом деле нередко преодолевает стереотипы, возникшие на старте. О том, что и к обработке металла можно относиться с душой, узнаете из материала «Кулибинская жилка».

Что скрывают старые семейные фотографии, фронтовые воспоминания и архивные документы? Для Дмитрия Калина история Великой Отечественной войны не просто страницы учебника, а судьбы родных людей, прошедших через фронт, ранения, голод и тяжёлые испытания. О героях своей семьи и памяти, которую он бережно хранит, читайте в материале «Мою семью не обошла война…».

Родину можно потерять не только в бою — иногда её отнимают одним политическим решением. Участница конкурса «Приднестровье – моя земля!» Людмила Коломиец вспоминает, как рушился привычный мир, почему Приднестровье не смирилось с навязанным выбором и какой ценой здесь отстояли право жить на своей земле, говорить на родном языке и помнить свою историю. Читайте – «Родина, которую мы сберегли».

Когда-то всё началось с простой заколки для школьного выступления дочери, а сегодня украшения Натальи Попаз заказывают в Германии, Италии, Швейцарии и России. Как инженер по образованию превратила семейную любовь к красоте в авторский бренд «Челедонии», узнаете из зарисовки «Полет жемчужной ласточки».

Школьный проект стал для дубоссарской ученицы Лины Кретулис пропуском в знаменитый «Артек». Победа в конкурсе, дальняя поездка, новые знакомства и ещё одно важное открытие: история семьи порой может привести гораздо дальше, чем кажется на первый взгляд. Подробнее – в очерке «История привела в «Артек».

Прическа позволяет создать новый образ. В самом названии «Стрижка» будто кроется стриж. Так и порхаешь, постригшись! В том чудодейственная сила этого, казалось бы, будничного занятия. А значит, парикмахер должен быть одновременно и хорошим психологом. Хотите поговорить?..

Отмечающий в 2026 году 90-летие ПГТДиК им. Н.С. Аронецкой пережил на своём веку многое. Сегодня, когда на дворе снова трудные времена, наш театр продолжает жить полноценно, радуя зрителей новыми достижениями, завоёвывая награды на международных конкурсах. Событием «под занавес» театрального сезона стала премьера спектакля «Двое на качелях» по одноимённой пьесе американского драматурга XX века Уильяма Гибсона. О нём и многом другом расскажет «Глубина и тонкость переживаний».

Они действительно прекрасны: статные, стройные, с блестящей чистой шерсткой, изящными удлинёнными мордочками, большими шелковистыми ушами и почти человеческими глазами. Пара молодых оленей, Патрик и Кэтрин, счастливо живут на приусадебном участке Якова Соколова в селе Суклея Слободзейского района. Подробности — в очерке «Спасённые олени».