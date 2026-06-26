Вам буде цікаво! Читайте в номері за 27 червня

У переплетенні епох

Ювілейній даті виходу у світ першого номера улюбленої газети тираспольчан «Днестровская правда» у столичній держадміністрації присвятили круглий стіл із поетичною назвою «85 років у переплетенні епох». У неформальному діалозі про минуле, сьогодення та майбутнє газети та друкованих ЗМІ взяли участь ветерани журналістики, її молоде покоління, члени редакційного колективу, позаштатні автори та герої видання. Серед почесних гостей – міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій Олександр Димитрогло, глава державної адміністрації м. Тирасполя та м. Дністровська Ілона Тюряєва, голова Тираспольської міськради Андрій Волкович.

Про довгий і тернистий шлях газети, яка знала і злети, й падіння, читачі «Гомону» можуть дізнатися, відкривши четверту шпальту суботнього номера.

Спортсмени-дипломати

П’єдестал пошани, кубок у руках, медаль на грудях – це вершина спортивного Олімпу. Цим щасливим моментам передують тренування, що виснажують тіло й душу, під час яких виникають думки опустити руки, все кинути. Та якщо ти прийшов у спорт – не здавайся! Йди вперед, незважаючи ні на що, доведи, що ти «кращий, сильніший, швидший». Міцний дух людей з кремезним тілом надихає на підкорення нових спортивних вершин.

Спортсменів нашої республіки часом називають народними дипломатами. Вони прославляють Придністров’я далеко за його межами. Завдяки їм, про нас дізнається дедалі більше жителів планети. Тож як не побажати їм успіху?

Про літні змагання тих, для кого здоровий спосіб життя є головним пріоритетом, наші кореспонденти розповідають на сьомій сторінці чергового випуску друкованого видання.

Літо! Час відпочивати

Юні придністровці старанним навчанням заслужили гарний літній відпочинок. Підручники відкладено, попереду безтурботний час для зустрічей, ігор, захопливих подорожей. Держава подбала про те, щоб школярі в цю чудову пору змогли оздоровитися та підготуватися до нового навчального року.

Дитячі оздоровчі табори республіканського рівня та шкільні майданчики гостинно відчинили двері для юних відпочивальників.

Про те, як відпочили понад 300 школярів у Дубоссарському оздоровчому таборі, дізнався кореспондент нашої газети й розповів про це читачам на восьмій шпальті свіжого випуску тижневика.

Крім того, творчий колектив «Гомону» підготував до публікації низку матеріалів, у яких йдеться про:

те, як мешканці Придністров’я зберігають пам’ять про воїнів-захисників;

те, над чим у спекотну літню пору працюють законодавці та представники виконавчих органів влади;

профілактику захворювань серед тварин;

те, що віщують нам зірки та якою буде погода наступного тижня.

Головне фото з архіву Республіканського центру олімпійської підготовки.