Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 26 юние, ал зиарулуй ностру

Мария Мокроусова-Кучук, дисчипола школий де тенис де масэ дин Дубэсарь, се стаӂиязэ ла уна динтре челе май импортанте институций спортиве дин царэ дин Кина. Тынэра а фост инвитатэ де кэтре Чентрул Национал де Тенис де Масэ дин Шентин. Ынтр-аколо Мария а плекат ку антреноаря ши мама са, маестра емеритэ а спортулуй Елена Мокроусова.
Май мулте деталий гэсиць ын артиколул «Стаӂиере ын Кина»
Монография «Кучериря Бендерулуй: история аседиулуй ши кучеририй де кэтре армата русэ а орашулуй — четате отоманэ пе Нистру ын анул 1770», скрисэ де историкул рус Василий Каширин, а фост презентатэ ла библиотека чентралэ дин Бендер. Думнялуй а дескрис деосебит де интересант луаря прин асалт а четэций ын 1770 – уникул аседиу ын история четэций Бендер. Сингурул екземплар ал кэрций актуалменте се афлэ ын библиотека чентралэ дин Бендер. Ауторул шь-а програмат сэ едитезе ун волум апарте, ын каре ва дескрие документелор историче фолосите.
Май мулте деталий гэсиць ын артиколул «Ораш глориос пе тоате тимпуриле»
Ын 1986, Сергей Урсов, тынэр спечиалист ын културэ, бэштинашул сатулуй Хрустовая, а ынтемеят ун асамблу де кынтече украинене. Пробабил а фост о клипэ сидералэ, кэч дежа ын анул урмэтор колективул а девенит лауреат ал фестивалулуй републикан де кынтече популаре «Ла извоаре», ынкэ песте ун ан а фост менционат ын кадрул алтуй фестивал републикан ал кынтекулуй популар «Ниструле, пе малул тэу», яр ын ал трейля ан де активитате и с-а дечернат ыналтул титлу де «Популар». Десигур, в-аць причепут кэ есте ворба деспре колективул «Хрустовчанка».
Кум шь-а сэрбэторит жубилеул, афлаць ын артиколул «Тотул ынчепе де ла драгосте».