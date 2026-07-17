Анонс газеты «Приднестровье» на 18 июля

Более тридцати лет Николай Куликовский отвечает за участок, где нет права на ошибку, ведь речь идет о сотнях тонн раскаленного металла и безопасности людей. В чем заключается секрет настоящего металлурга, узнаете из материала «Стальной характер».

Патриотическое воспитание, семейная память, дороги, благоустройство и вопросы законности строительства — читатели вновь поднимают темы, которые не оставляют их равнодушными. О самых важных из них — на странице «Форум. Трибуна общения».

Наша газета продолжает проект «Экспертный клуб», где нет главного и второстепенного, где нет протокола, а есть открытый откровенный диалог. Журналисты за одним столом с приглашёнными гостями, экспертами в разных областях, говорят об актуальном, о том, что касается каждого. На этот раз гостем редакции стал войсковой старшина станицы «Тираспольская» имени генерал-майора В.Г. Бондарчука Анатолий Гавриленко. Главной темой беседы стали роль современного казачества, воспитание молодежи и сохранение исторических традиций.

Дойбаны – это не только живописные пейзажи, но и люди, которые искренне любят свою малую родину и бережно хранят её историю. Чем живут сегодня два соседних села, какие удивительные люди здесь работают и почему отсюда не хочется уезжать, читайте в нашем репортаже «Яркая палитра Дойбан».

В уникальном питомнике тираспольчанина Дениса Згери растут хвойные гиганты с ароматом ванили, плодоносит инжир и даже прижилось экзотическое «клубничное дерево». О том, как детское увлечение переросло в дело всей жизни, результаты которого будут жить тысячелетиями, читайте в статье «От клубничной грядки до редчайших сосен мира».

Танцы объединяют людей любого возраста — стоит только сделать первый шаг. Как небольшая студия превратилась в большую дружную семью и почему её участники мечтают сделать танцы настоящим трендом в Приднестровье? Об этом — в интервью «Танцы в тренде» с руководителем студии «Moutаin Family» Игорем Мунтяном.

Уже 25 лет в небольшом сельском Доме культуры дети осваивают древнее ремесло, создавая удивительные работы из дерева. Как увлечение Геннадия Лукащука превратилось в дело, которое объединяет поколения и воспитывает настоящих мастеров, расскажет зарисовка «Старинному ремеслу – новую жизнь».

В этом году в бендерском конноспортивном клубе «Аллюр-Фортресс» серьёзное прибавление. Ещё весной здесь родился жеребёнок Марафон. И с тех пор марафон появления на свет жеребят продолжается без остановки. Об этом – в материале «Тотошка. Оскар. Кто ещё?..»