Вам буде цікаво! Читайте в номері за 20 червня

Розв’язання нагальних проблем

Попри настання відпускної кампанії, темпи повсякденної діяльності органів державної, законодавчої та виконавчої влади не знижуються. Водночас нестабільне життя, що динамічно розвивається, раз у раз вносить до оперативного порядку денного все нові питання і проблеми, які доводиться вирішувати буквально в терміновому порядку.

За таких непростих умов державним службовцям необхідно проявляти професіоналізм, витримку, креативні підходи до розв’язання нагальних проблем, адже від цього залежить добробут придністровців.

Про те, як їм вдається справлятися з сучасними викликами та труднощами, читачі тижневика «Гомін» можуть дізнатися з публікацій, розміщених на другій шпальті свіжого газетного випуску.

Не забути

В історії Придністров’я 92-й вважається найтрагічнішим, оскільки він пов’язаний із мужньою відсіччю націоналізму. Гаряча фаза відбиття широкомасштабної збройної агресії Молдови проти волелюбних придністровців тривала протягом п’яти місяців. Та особливе місце в історіографії 92-го посідає Бендерська трагедія.

Відтоді минуло 34 роки. Понад три десятиліття ми живемо у мирі. Проте трагічні події, що почалися ввечері п’ятниці 19 червня 1992 року, свіжі в нашій пам’яті, закарбовані в генетичному коді придністровців. Вони, ніби рана, що не гоїться… Чергова дата Бендерської трагедії хоч і скорботна, втім покликана ще раз нагадати всім про героїчне минуле нашої республіки.

Спогади про трагічні події розміщені на третій смузі свіжого номера газети «Гомін».

Цілителі тіла і душі

Ці слова заслужено стосуються представників найгуманнішої та найблагороднішої професії – медиків. Лікарі, які присяглися на вірність покликанню, прагнуть допомагати людям, полегшувати їхні страждання, стоять на варті здоров’я й самого життя. За порятунок ми не раз і не два дякуємо людям у білих халатах.

Завтра у всіх нас буде особлива нагода відзначити працю медиків, подякувати лікарям та медичним сестрам – вони відзначають професійне свято.

Про яскравих представників вітчизняної медицини читайте на шостій шпальті чергового випуску нашого друкованого видання.

Поряд із цим творчий колектив газети «Гомін» підготував низку матеріалів, які розповідають про:

святкування Дня працівників легкої промисловості у самому серці країни;

тверду позицію активістів провідних громадських організацій республіки з питань зовнішньої політики;

ювілей відомого політика;

бажання молоді попрацювати та заробити;

нові напрацювання вітчизняних селекціонерів;

ювілей народного ансамблю;

корисні властивості полуниці.

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