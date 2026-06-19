Анонс газеты «Приднестровье» на 20 июня

Более сорока лет в педиатрии, тысячи пациентов и множество спасённых детских судеб. О профессиональном пути, врачебном долге и главных принципах работы известного рыбницкого педиатра Степана Ивановича Панюка читайте в материале «Сердце, отданное детям».

К 34-й годовщине Бендерской трагедии в историко-краеведческом музее открылась экспресс-выставка «Бендерская трагедия. В зеркале прессы». В её экспозиции представлены газетные публикации, фотографии и материалы, рассказывающие о событиях кровавого лета 1992 года и работе журналистов, освещавших происходящее в охваченных войной Бендерах. Подробности — в зарисовке «Правдивые строки расскажут».

Около четырёхсот лет назад турецкий путешественник Эвлия Челеби называл наш край землёй казаков. Почему Приднестровье на протяжении веков ассоциировалось с казачеством и какую роль казаки сыграли в истории региона, читайте в материале «Земля казаков».

Иногда случайная встреча способна изменить взгляд на жизнь. Герой рассказа «Коля Якут» появился в наших краях словно из снежной метели и помог окружающим по-новому взглянуть на себя и своё место в мире. О том, как лучше понять самого себя, — в новой публикации автора.

Воспитанник СДЮСШОР № 1 Иван Сахарнян уже два сезона успешно защищает ворота литовского гандбольного клуба «Драгунас». В его активе — чемпионские титулы, Суперкубок Литвы и опыт выступлений в японской Суперлиге. О спортивном пути, достижениях и планах одного из лучших приднестровских гандболистов читайте в материале «Мастер мяча – лидер команды».

Приднестровская земля богата талантливыми людьми. Один из них — бендерчанин Вячеслав Парпурин, мастер художественной резьбы по дереву. В его мастерской из обычного куска древесины рождаются скульптуры, мебель, декоративные композиции и настоящие произведения искусства. О человеке, который умеет слышать дерево, — в материале «Из вечной стружки рождается искусство».

Он строил дом, мечтал о семье и ждал рождения дочери. Но когда над Приднестровьем нависла угроза, Виталий Козак встал на защиту родной земли. О судьбе ополченца, погибшего летом 1992 года, о его мужестве, любви и памяти, которая живёт спустя десятилетия, читайте в материале «Сыновний долг выполнил».

Через слух человек получает лишь небольшую часть информации об окружающем мире, но именно потеря слуха способна кардинально изменить жизнь. В столичной физиотерапевтической поликлинике работает сурдолог Татьяна Чекан. Ей посвящён очерк «Счастье слышать мир».

Июнь — время расцвета природы и активной жизни насекомых. Среди них особое место занимают яркие и стремительные бабочки-перламутровки. О них и других крылатых красавицах, украшающих летние луга и поля, расскажет зарисовка «Пёстрые, рыжие, стремительные».