Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 20 юние, ал зиарулуй ностру

Апэрэторул Нистренией, Виктор Тимонин, а фост ын колоана, каре а фост ымпушкатэ ын пряжма Четэций Бендер ын ноаптя де 22 спре 23 юние а анулуй 1992. Ера ын ал чинчиля сау ал шаселя камион, а сэрит дин кабинэ ши с-а аскунс суб аутовехикул. Апой с-а тырыт спре каля фератэ, акоперинду-шь капул ку мыниле, яр кынд ау ынчетат рафалеле, а вэзут ун таблоу гроазник… «Чей каре а фост ын колоанэ ши ау рэмас вий ну вор май путя уйта ачеле клипе ынгрозитоаре», — не асигурэ Виктор.
Деталий гэсиць ын артиколул «Тинерий апэрэторь ай тенерей републичь»
Медикул-обстетричиан-ӂинеколог Олга Ивановна Крыжановская дин орашул Рыбница аре о векиме ын мункэ де 45 де ань. Грацие експериенцей сале а салват сэнэтатя ши ынкредеря ын сине а мултор персоане. «Аний мей де мункэ сынт ку мий де историй, ку дестине салвате, ку клипе де диспераре дин вяца пачиентелор. Дар чел май импортант е кэ тоате ачесте нопць недормите, клипе плине де сперанцэ ши феричире ле-ам дедикат адучерий пе луме а бебелушилор», — е конвинсэ Олга Ивановна.
Деталий гэсиць ын артиколул «Паший сигурь ай бинелуй»
Пе 20 юние ышь сэрбэтореште зиуа де наштере поета, прозатоаря ши кондукэтоаря секцией молдовенешть а Униуний Скрииторилор дин Нистрения, Галина Гурски, нумитэ пе дрепт кувынт о «енчиклопедие вие» а мелягулуй. Ла прагул ачестуй попас динтре ань, ам авут деосебита плэчере сэ комуникэм ку омаӂията, дескоперинд тайне але уней вьець дедикате версулуй.
Деталий деспре активитатя скрииторулуй нистрян афлаць ын артиколул «Четатя версулуй»
Ын ажунул Зилей лукрэторулуй медикал, експлорэм повестя фасчинантэ а медикулуй Евелина Райчева. Мыниле ей, каре астэзь примеск о ноуэ вяцэ ын лумина калдэ а матернитэций, сынт ачеляшь, каре, ын 1992, акордау асистенцэ медикалэ ын прафул ши згомотул асурзитор ал акциунилор милитаре дин Бендер (ачеста й-а фост ынчепутул кариерей дупэ абсолвиря колеӂиулуй де медичинэ). Ерь ера аколо, унде требуя сэ адукэ салваря, астэзь е аколо, унде ынчепе вяца.
Деталий афлаць ын артиколул «Динколо де даторие»