Вам буде цікаво! Читайте в номері за 13 червня

Аграрії готуються до жнив

До початку збиральної кампанії залишилися лічені тижні, і сільгоспвиробники Дубоссарського району з обережним оптимізмом оцінюють стан посівів. Незважаючи на складні погодні умови, вони сподіваються на гідний урожай і продовжують впроваджувати сучасні технології землеробства.

Особливу увагу аграрії приділяють розвитку зрошування. Сьогодні під поливом перебуває близько 6 тис. га з понад 9 тис. га сільськогосподарських угідь району.

Керівник ТОВ «Чабан» Володимир Чабан працює в галузі сільського господарства понад двадцять років і продовжує справу, розпочату колись разом із братом на невеликій орендованій ділянці землі. Цього року господарство посіяло 150 га озимих культур.

Стор. 3

До Міжнародного дня архівів

Кінодокумент місяця

У нашій республіці Держслужба з архівів до професійного свята представила на своєму сайті http://gsuda.gospmr.org/ у рубриці «Архівне кіно» (вкладка «Проекти» «Архівне кіно» https://www.yt архівний кінодокумент) – з фондів Центрального державного архіву технотронної документації – «Відлуння давніх сказань» (к/с «Молдова-фільм», Творчо-виробниче об’єднання кінодокументалістики 1988 р. Хронометраж 00:10:13).

Короткометражний фільм повертає з забуття найважливіші віхи історії регіональної культури, друкарства та духовності.

Картина є особливо цікавою для істориків, культурологів, студентів та всіх, хто цікавиться минулим рідного краю.

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Шукав завзято він дарунок долі

В собі самому й вище власних крил

У межах Року придністровського народу колектив Кам’янської центральної бібліотеки підготував цикл заходів, присвячених талановитим землякам: письменникам, художникам, музикантам, які зробили свій внесок у становлення та розвиток нашої багатогранної культури. Серед них – поет і публіцист Петро Дудник. У день, коли йому виповнилося б 85 років, відбулася зустріч читацького активу, на якій лунали вірші члена Спілки письменників СРСР, уривки з його прози, спогади про нього.

Бібліотекар Анастасія Васильєва перегорнула сторінки біографії Петра Марковича. У ній, як і в людській долі, поєдналися строгість документів і дат, детальність есе та нарисів, ліризм і патріотизм поезії.

Стор 8

Крім того, журналісти «Гомону» підготували для читачів газети низку публікацій про:

екологічну ситуацію на Дністрі;

футбольне міжсезоння;

свою долю з нового гороскопа;

програму телепередач на тиждень тощо.

Головне фото Надія Полонська