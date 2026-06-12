Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 13 юние, ал зиарулуй ностру

Тынэрул кореспондент де ла филиала каменчянэ а Примулуй Канал Нистрян де Телевизиуне Кирил Ротарь а презентат районул Каменка ла Форул Тинерилор, каре с-а десфэшурат ын комплексул де ынтремаре а сэнэтэций «Днестровские зори» ши а ынтрунит 40 де тинерь ку о позицие активэ де вяцэ, каре ау презентат диверсе проекте че дежа се имплементязэ сау сынт пе каля де а фи реализате.
Деспре че а ворбит Кирил афлаць ын артиколул «Енерӂия тинерилор каре дезволтэ проекте»
Ла едиция а 5-я а Фестивалулуй Интернационал ал Копилэрией ши Тинереций «Движение Первых», десфэшурат пе платформа Експозицией Реализэрилор Економией Национале дин Москова, ау партичипат ши доуэ тинере дин Бендер. Улиана Чопенко де ла шкоала №15 ши Олга Михальская де ла шкоала №18 ау презентат ла Фор клубул «Тынэрул дипломат». Евениментул а ынтрунит чирка 2000 де тинерь дин 89 де реӂиунь але Русией ши алте 28 де цэрь.
Деталий деспре кэлэтория ши сукчесул фетелор афлаць ын артиколул «Форул тинерилор дипломаць»
Ын а доуа думиникэ а луний юние есте маркатэ Зиуа лукрэторулуй дин индустрия ушоарэ. Ку ачастэ оказие, ам дискутата ку искусита кроиторясэ бендерянэ Виктория Александровна Чебота, каре се букурэ де респектул клиенцилор сэй дежа 35 де ань, дынд довадэ ын фиекаре зи де персеверенцэ ши девотамент професией.
Деталий деспре активитатя ероиней афлаць ын артиколул «О вяцэ дедикатэ акулуй»