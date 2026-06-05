Анонс газеты «Приднестровье» на 6 июня

Десятки экипажей, азарт борьбы и сотни метров водной дистанции — на Днестре вновь проходит яркая регата на лодках класса «Дракон». Подробности водного праздника спорта — в нашем репортаже «Стремительный старт».

Каждый урожай начинается задолго до жатвы — с воды, которая приходит на поля по сложной системе каналов и насосных станций. Как сегодня работает мелиоративный комплекс республики, какие объекты модернизируют, и почему даже дождливая весна не снижает значение орошения? Ответ на эти вопросы — в материале ко Дню мелиоратора «Дорога воды к полям».

Более 80 лет семья солдата из приднестровского села ничего не знала о его судьбе. Лишь недавно поисковики установили имя бойца, погибшего подо Ржевом, но его родных найти пока не удалось. Возможно, именно среди наших читателей есть те, кто поможет завершить эту историю. Читайте — «А вдруг кто-то откликнется…».

Народная русская песня «Ой, при лужку, при лужке», появись она в Приднестровье, вероятно, звучала бы так: «Ой, при речке, при Днестре». О том, что происходит с «главной водной» и как сохранить наше всё – ответ в материале «При Днестре».

Судьба подарила Валентине Худяковой не одно испытание: Великая Отечественная забрала брата, а спустя десятилетия другая война оставила тяжёлый след в её собственной жизни. Но она сохранила любовь к людям, профессии и Приднестровью, которое давно стало для неё родным. О непростом жизненном пути, верности делу и молодости души — в очерке «Если молод душой».

Как сделать так, чтобы дети ждали уроков с нетерпением, а учитель сам продолжал учиться спустя два десятилетия работы в школе? Секрет знает Алла Власюк — педагог, чья энергия вдохновляет учеников, родителей и коллег. О человеке, который умеет зажигать других своим примером, читайте в публикации «Гореть, чтобы зажигать других».

В 28 лет он променял привычный комфорт на самодельный домик и решил прожить в лесу целый год. Зачем молодой человек добровольно отказался от городской суеты и что нашёл в тишине речных берегов, узнаете из зарисовки «Робинзон» на берегу Днестра».

Попав в объектив Аллы Антоновой, обычный миг превращается в маленькую историю, которую хочется рассматривать снова и снова. Почему фотограф отказалась от коммерческих съёмок и что считает главным признаком настоящей фотографии? Ответы — в материале «Фотография должна быть честной».

Целыми тысячелетиями кочевые племена пасли в пустыне скот, выращивали финики, параллельно рыбача и добывая жемчуг в тёплых водах Персидского залива. Город Дубай, который на семь лет моложе Тирасполя, с переменным успехом жил торговлей, пока в 1966 году по соседству не обнаружили богатые залежи нефти. Недавно в мегаполисе Дубае побывал наш фотокорреспондент, впечатления которого отразились в зарисовке «Арабская сказка на новый лад».